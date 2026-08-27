Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия, Литва и Эстония попросили у Европы 100 миллиардов евро 5 2843

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссары от стран Балтии, Польши и Финляндии обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом увеличить финансирование Латвии, Литвы и Эстонии на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и растущих угроз со стороны России, сообщает «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» (RFE/RL).

Письмо, оказавшееся в распоряжении RFE/RL, датировано 30 июля. Его подписали еврокомиссар от Латвии Валдис Домбровскис, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от Эстонии, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс от Литвы, еврокомиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петр Серафин от Польши и еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен от Финляндии.

Авторы письма отмечают, что ситуация с безопасностью в странах Балтии ухудшается на фоне участившихся нарушений воздушного пространства и проникновения беспилотников.

«Эти инциденты уже негативно влияют на деловую среду региона и уверенность общества в безопасности. Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и усилить сдерживание, необходимы заметные и своевременные действия», — говорится в письме.

Главным требованием пяти еврокомиссаров стало выделение дополнительного финансирования. По данным RFE/RL, речь идет о сумме, эквивалентной 115 млрд долларов, или примерно 100 млрд евро. Эти средства предлагается направить странам Балтии для укрепления их устойчивости, а также улучшения условий для бизнеса и инвестиций.

Среди предлагаемых мер — усиление возможностей быстрого реагирования на перебои в энергоснабжении и угрозы критически важной электроэнергетической и газовой инфраструктуре.

Кроме того, предлагается создавать региональные запасы товаров первой необходимости и средств гражданской защиты, расширять сеть убежищ и эвакуационную инфраструктуру.

Отдельное внимание предлагается уделить подготовке к гибридным и киберугрозам, возможным диверсиям, а также противодействию электронным и информационным угрозам.

×
#инвестиции #Европа #безопасность #финансирование #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
5
0
0
2
0
9

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Древесные отходы
Изображение к статье: Телескоп
Изображение к статье: Наводнение в Непале
Изображение к статье: Автомобильные номера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Аэропорт в Великобритании.
В мире
Изображение к статье: Татьяна Ким
В мире
Изображение к статье: Моторное масло
Наша Латвия
Изображение к статье: Долларовые банкноты
В мире
Изображение к статье: Могут ли у животных быть более одного мозга?
В мире животных
1
Изображение к статье: Пельмени
Еда и рецепты
Изображение к статье: Аэропорт в Великобритании.
В мире
Изображение к статье: Татьяна Ким
В мире
Изображение к статье: Моторное масло
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео