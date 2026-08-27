Еврокомиссары от стран Балтии, Польши и Финляндии обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом увеличить финансирование Латвии, Литвы и Эстонии на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и растущих угроз со стороны России, сообщает «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» (RFE/RL).

Письмо, оказавшееся в распоряжении RFE/RL, датировано 30 июля. Его подписали еврокомиссар от Латвии Валдис Домбровскис, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от Эстонии, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс от Литвы, еврокомиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петр Серафин от Польши и еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен от Финляндии.

Авторы письма отмечают, что ситуация с безопасностью в странах Балтии ухудшается на фоне участившихся нарушений воздушного пространства и проникновения беспилотников.

«Эти инциденты уже негативно влияют на деловую среду региона и уверенность общества в безопасности. Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и усилить сдерживание, необходимы заметные и своевременные действия», — говорится в письме.

Главным требованием пяти еврокомиссаров стало выделение дополнительного финансирования. По данным RFE/RL, речь идет о сумме, эквивалентной 115 млрд долларов, или примерно 100 млрд евро. Эти средства предлагается направить странам Балтии для укрепления их устойчивости, а также улучшения условий для бизнеса и инвестиций.

Среди предлагаемых мер — усиление возможностей быстрого реагирования на перебои в энергоснабжении и угрозы критически важной электроэнергетической и газовой инфраструктуре.

Кроме того, предлагается создавать региональные запасы товаров первой необходимости и средств гражданской защиты, расширять сеть убежищ и эвакуационную инфраструктуру.

Отдельное внимание предлагается уделить подготовке к гибридным и киберугрозам, возможным диверсиям, а также противодействию электронным и информационным угрозам.