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Латвия не сможет бесконечно тратить на оборону 5% ВВП - экономист 3 1268

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
LETA
Изображение к статье: Рабочий у станка

Латвия не сможет постоянно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил экономист Петерис Страутиньш.

«Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с их численностью населения не способны самостоятельно удерживать столь протяженную границу», — сказал Страутиньш.

По его словам, уже сейчас такие регионы, как Селия, очень малонаселены и обладают слабой экономикой. Поэтому экономист считает вполне реальным сценарий, при котором в будущем появятся обширные территории, где наиболее типичным жителем окажется иностранный военнослужащий.

В то же время перспективы развития оборонной промышленности Латвии Страутиньш оценивает положительно. Он отметил, что в стране уже работает множество предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения.

По словам экономиста, Латвия в пересчете на численность населения производит большое количество беспилотников и средств связи, которые могут использоваться в том числе в оборонных целях. Пищевая промышленность во многом специализируется на продукции длительного хранения, а предприятия легкой промышленности все активнее выпускают функциональную одежду, востребованную как в туризме, так и в армии.

Одновременно быстро развивается непосредственно военное производство. В качестве примеров Страутиньш назвал производство Patria в Валмиере и предприятия по выпуску боеприпасов.

Однако экономист призвал осторожно относиться к утверждениям о том, что именно оборонная промышленность способна стать главным двигателем экономики Латвии.

Страутиньш сравнил подобные ожидания с «синдромом Медведя счастья» — надеждой на появление одного решения, способного устранить все проблемы.

«Экономика — это оркестр различных отраслей. Хорошо, когда успешны разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если же она специализируется на одной или нескольких отраслях, это риск», — подчеркнул экономист.

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#туризм #Латвия #оборона #беспилотники #экономика #оборонная промышленность #армия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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