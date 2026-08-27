"Результат экзамена мог бы быть не выходным билетом для окончания 9-го класса, а входной картой на следующую ступень образования", - министр объяснила эту идею в интервью еще месяц назад, когда ее попросили высказаться о росте числа учеников, не сдавших экзамены в этом году.

"Результат экзамена мог бы быть не выходным билетом для окончания 9-го класса, а входной картой на следующую ступень образования", - министр объяснила эту идею в интервью еще месяц назад, когда ее попросили высказаться о росте числа учеников, не сдавших экзамены в этом году. Минимальный порог в 15% не смогли преодолеть более 800 учащихся. Согласно ранее разработанному плану, в этом учебном году минимальный порог должен был повыситься уже до 20%.

Однако, согласно предложению министра, для получения аттестата в дальнейшем будет достаточно иметь положительные годовые оценки по всем учебным предметам. По мнению министра, такое решение позволит следующему учебному заведению - средней школе, гимназии или профессиональному училищу - оценивать результаты потенциального учащегося в соответствии со своими потребностями. Одновременно это сократит число молодых людей, получивших положительные оценки по всем предметам, но не сумевших сдать экзамен из-за неудачного стечения обстоятельств. В августе МОН начало продвигать на рассмотрение правительства целый пакет изменений, который включает не только предложение отменить экзаменационный порог, но и восстановить возможность исправлять контрольные работы в течение учебного года.

Изначально планировалось рассмотреть эти поправки в правительстве уже на этой неделе, непосредственно перед началом нового учебного года, однако теперь рассмотрение вопроса отложено на неделю. Предложение министра отменить экзаменационный порог вызвало резкий раскол в отрасли на два лагеря. Педагоги рассказывают, что сторонники и противники этой идеи есть даже в пределах одной школы.

"Экзамены при окончании основной школы необходимы, и минимальный порог тоже необходим", - считает директор Абельской основной школы Даце Калниня-Александрова. В этой школе Екабпилсского края примерно 150 учащихся. Директор отмечает, что в классах основной школы у большинства детей не хватает мотивации к учебе. Они учатся ради мамы, ради учителя.

Директору Лимбажской государственной гимназии Гунте Лаце идея министра о результате экзамена как о входной карте на следующий уровень кажется приемлемой. В этом учебном заведении при приеме учащихся в 10-й класс уже сейчас оценивают результаты централизованных экзаменов. "Это более объективный показатель, чем средняя годовая оценка или оценки по отдельным предметам", - считает она.

Первым выбором молодых людей со слабыми учебными результатами, вероятнее всего, станут профессиональные учебные заведения. Училища не рады этим поправкам, поскольку уже много лет наблюдают искаженное отражение знаний учеников в выставленных школами годовых оценках. По собственной инициативе организуя диагностические работы для учащихся первого курса, они нередко обнаруживают, что знания школьников отстают от оценок, выставленных школами. Чаще всего - по латышскому языку у детей из бывших школ национальных меньшинств.

Предлагаемые министром изменения заслуживают обсуждения, подводит итог руководитель Профсоюза работников образования и науки. Однако неприемлемо то, что продвигаемые решения в настоящее время не основаны на данных, как и то, что существенные изменения в образовательной политике продвигаются летом, "когда практики находятся в отпусках и за актуальными событиями сложнее следить".