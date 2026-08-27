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Может удастся позагорать? Латвийские синоптики дали прогноз погоды на пятницу 0 59

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лето

В пятницу во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +20...+24 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Температура воздуха составит +7...+13 градусов.

В течение дня облачность увеличится, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале - умеренный.

В Риге ожидается преимущественно ясная ночь. Температура воздуха понизится до +13 градусов, в пригородах - до +9...+11 градусов. Днем солнце временами будет скрываться за облаками, дождя не ожидается, а воздух при слабом южном, юго-восточном ветре прогреется до +23 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #ночь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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