В пятницу во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +20...+24 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Температура воздуха составит +7...+13 градусов.

В течение дня облачность увеличится, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале - умеренный.

В Риге ожидается преимущественно ясная ночь. Температура воздуха понизится до +13 градусов, в пригородах - до +9...+11 градусов. Днем солнце временами будет скрываться за облаками, дождя не ожидается, а воздух при слабом южном, юго-восточном ветре прогреется до +23 градусов.