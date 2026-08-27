Температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет 15-19 градусов, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и самоуправлений.

Морская вода у побережья Латвии прогрелась до 16-18 градусов, в крупнейших озерах и водохранилищах температура воды достигает 16-19 градусов.

В четверг утром температура воды в Венте, Лиелупе, Гауе и Айвиексте составляет 15-17 градусов, в Даугаве она в основном колеблется у отметки 18 градусов. В некоторых небольших реках температура опустилась ниже 15 градусов.

Уровень воды в реках в основном понижается, хотя местами еще продолжает повышаться.

Уже сообщалось, что до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков, затем временами ожидается дождь. В начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов; этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе.