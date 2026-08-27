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Можно купаться - измерили температуру в латвийских водоемах 0 409

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
LETA
Изображение к статье: купающаяся девушка

Температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет 15-19 градусов, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и самоуправлений.

Морская вода у побережья Латвии прогрелась до 16-18 градусов, в крупнейших озерах и водохранилищах температура воды достигает 16-19 градусов.

В четверг утром температура воды в Венте, Лиелупе, Гауе и Айвиексте составляет 15-17 градусов, в Даугаве она в основном колеблется у отметки 18 градусов. В некоторых небольших реках температура опустилась ниже 15 градусов.

Уровень воды в реках в основном понижается, хотя местами еще продолжает повышаться.

Уже сообщалось, что до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков, затем временами ожидается дождь. В начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов; этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе.

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#море #температура воды #климат #погода #Латвия #экология #реки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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