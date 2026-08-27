Этой весной Сейм принял закон о кладбищах, который впервые устанавливает единый порядок управления кладбищами в стране, предоставления и содержания могильных участков, а также учета захоронений.

Пока существенных изменений в этой сфере не ощущается, поскольку закон дает время на внедрение новых требований, а некоторые нормы сформулированы лишь как рекомендации. Однако несомненно, что новое регулирование возложит дополнительную нагрузку на самоуправления, особенно в связи с обязанностью цифровизации кладбищ. В Валкском крае пока цифровизировано только одно - Эргемское - кладбище, пишет газета "Ziemeļlatvija".

В краевом самоуправлении сообщают, что цифровизация остальных кладбищ не планируется. Все упирается в финансы. "Я провел ценовой опрос. Чтобы цифровизировать остальные кладбища - Вийциемское, Стокьское, Лесное и Цимзесское, - потребуется как минимум 21 тысяча, плюс 1700 евро ежегодных расходов на обслуживание системы. В бюджете таких денег просто нет. Одно дело - принять закон на государственном уровне, а другое - где взять финансирование. Здесь уже речь идет о том, как государство заботится о нас. Если государство принимает какое-то решение и возлагает на самоуправление обязанность его выполнять, то, возможно, следует обеспечить и финансирование. До сих пор не удалось найти такой проект, который позволил бы реализовать идею цифровизации остальных кладбищ", - отмечает руководитель отдела хозяйственного управления Валкского края.

И руководитель управления Яунелгавского объединения в беседе с газетой "Staburags" признала, что для цифровизации кладбищ необходимы значительные финансовые вложения, которые в бюджете этого года не предусмотрены. "Карты кладбищ созданы, большая часть кладбищенских книг доступна в электронном формате, чтобы в момент, когда потребуется цифровизация, мы были к этому готовы", - добавляет она.

Руководитель управления кладбищ Риги подтверждает, что установленная законом обязанность создать электронный реестр захоронений не возложит на столицу дополнительную нагрузку, поскольку самоуправление уже ранее вложило средства в цифровизацию кладбищ.