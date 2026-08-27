Новые поезда Vivi заметно изменили привычные поездки: в них светло, чисто и тихо, есть климат-контроль, электрические розетки и, как правило, бесплатный Wi-Fi. Туалеты, которые прежде нередко становились поводом для жалоб в общественном транспорте, пассажиры также в целом оценивают положительно. Однако одна из пассажирок обратила внимание на небольшую, но весьма практичную деталь, пишет LA.LV.

Женщина пожаловалась в соцсетях, что в туалете ей не удалось найти крючок, на который можно было бы повесить сумку. По ее словам, особенно актуальной эта проблема становится зимой, когда пол мокрый и грязный и ставить на него сумку или пакет совсем не хочется.

Публикация вызвала оживленное обсуждение. Некоторые пользователи отреагировали шутками: один предположил, что теперь потребуется отдельная закупка, в которой «одна вешалка обойдется в 3000 евро», другой пошутил, что появление подобных «дополнительных удобств» в итоге приведет к повышению стоимости билетов.

Впрочем, другие пассажиры отметили, что крючки в некоторых поездах все-таки есть. По их словам, возле раковины установлены два — один выше, другой ниже. Кроме того, для сумки якобы можно использовать откидной поручень.

Таким образом, проблема, возможно, заключается не в полном отсутствии крючков, а в том, насколько удобно и очевидно для пассажира место, куда можно положить или повесить вещи во время посещения туалета.

На первый взгляд это мелочь, однако зимой она приобретает вполне практическое значение: мало кому захочется ставить сумку с личными вещами или покупками на мокрый и грязный пол.