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Полиция Латвии купит спецавтомобили - по 100 тысяч евро каждый 2 2682

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция

ИИ

Правительство во вторник одобрило выделение 375 000 евро на приобретение четырех специально оборудованных автомобилей для Государственной полиции.

Новые машины предназначены для борьбы с нелегальной миграцией.

По предварительным расчетам, покупка четырех специально оборудованных автомобилей обойдется примерно в 404 000 евро. Правительство разрешило Министерству внутренних дел увеличить финансирование закупки оперативного транспорта на 375 000 евро. Средства будут выделены из бюджета самого министерства.

В МВД отмечают, что с 2021 года Государственная полиция круглосуточно оказывает поддержку Государственной пограничной охране в борьбе с нелегальной иммиграцией на границе с Беларусью.

Полицейские регулярно участвуют в контроле государственной границы и так называемой третьей линии, проверяют автомобили и людей, а также задерживают нелегальных мигрантов и занимающихся их перевозкой лиц.

Для выполнения этих задач полиции необходимы четыре оперативных автомобиля, специально приспособленных для работы в приграничной местности.

Машины должны обладать повышенной мощностью и проходимостью, чтобы их можно было использовать с учетом природных условий территории на латвийско-белорусской границе.

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#полиция #граница #Латвия #автомобили #финансирование
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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