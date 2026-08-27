Министерство иностранных дел продолжает получать сведения о жителях Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от катастрофических наводнений Непале. Родственники уже обратились в ведомство по поводу 25 человек, а в общем списке сейчас около 40 латвийцев.

Министерство иностранных дел Латвии продолжает получать новую информацию о латвийских путешественниках, которые могут находиться в Непале и оказаться в зоне последствий внезапных наводнений.

На данный момент с Консульским департаментом МИД связались родственники 25 граждан Латвии, которые предположительно могут находиться в Непале.

При этом общий список, составленный на основании информации из различных источников, увеличился примерно до 40 человек. В министерстве подчеркивают, что эта цифра пока является приблизительной.

Совет по туризму Непала сообщил, что по состоянию на четверг установить связь не удалось более чем с 500 иностранцами. Среди числящихся пропавшими без вести — шесть граждан Латвии.

В Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов (ALTA) сообщили, что ее участники в этот период поездок в Непал не организовывали. Насколько известно ассоциации, таких туров не проводил и ни один другой лицензированный в Латвии туроператор.

Как сообщалось ранее, вечером в среду, 26 августа, на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могут связаться со своими родственниками и друзьями, находящимися сейчас в Непале.

По данным местных властей, в результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, в Непале погибли по меньшей мере 270 человек.

Еще 826 человек числятся пропавшими без вести. Среди них не менее 579 туристов — как граждан Непала, так и иностранцев.

Таким образом, число латвийцев, которые потенциально могут находиться в затронутом стихийным бедствием Непале, продолжает уточняться. Пока официально известно о шести гражданах Латвии, с которыми непальской стороне не удалось установить связь.