После масштабной утечки данных в CSDD прозвучало предложение бесплатно менять регистрационные номера автомобилей пострадавшим от кибератаки. Однако в дирекции заявили: действующие нормативные акты такой возможности пока не предусматривают.

В настоящее время у Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) нет юридических оснований бесплатно менять регистрационные номера транспортных средств, сообщили в дирекции.

Так в CSDD прокомментировали заявление премьер-министра Андриса Кулбергса (AS), который считает, что жителям, пострадавшим в результате киберинцидента, следует предоставить возможность бесплатно заменить автомобильные номерные знаки.

В CSDD пояснили, что деятельность дирекции и порядок предоставления ее услуг регулируются нормативными актами. Поэтому CSDD как исполнительная структура будет руководствоваться решениями, которые примет по этому вопросу Кабинет министров.

В то же время в дирекции понимают, что полученные злоумышленниками в результате кибератаки данные вызывают у жителей опасения по поводу возможных мошеннических действий. Поэтому CSDD призывает клиентов соблюдать осторожность и проверять любую полученную информацию непосредственно на портале e.csdd.lv, не переходя по ссылкам, содержащимся в электронных письмах или SMS.

На портале электронных услуг CSDD после авторизации пользователи могут получить индивидуальную информацию о том, были ли их персональные данные получены злоумышленниками в результате кибератаки. Если данные были похищены, клиент может увидеть категории персональных данных и конкретную информацию, оказавшуюся у злоумышленников.

Категории персональных данных и конкретные сведения на e.csdd.lv отображаются именно в том виде, в котором они были извлечены во время кибератаки и попали в распоряжение злоумышленника. Как поясняет CSDD, данные были получены в неструктурированном и неполном виде из таблицы платежных квитанций.

В дирекции также обращают внимание, что значительная часть похищенной информации сейчас уже неактуальна. Например, у автомобиля мог смениться владелец, транспортное средство могло быть списано, а у человека могли измениться фамилия или адрес.

На официальном сайте CSDD создан отдельный раздел, где собрана актуальная информация о кибератаке на информационную систему дирекции, а также рекомендации о мерах предосторожности.

Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в начале августа были получены персональные данные 1,2 миллиона человек и около 200 тысяч юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами, совершенными в адрес дирекции за последние 18 лет.

После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку такое решение приняли как правление, так и совет CSDD.

Одновременно министр сообщения инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке. Его цель — установить все обстоятельства произошедшего и определить ответственных за кибератаку и масштабную утечку данных. В ходе расследования, среди прочего, предстоит оценить договор CSDD с компанией Tet на предоставление услуг в сфере кибербезопасности.

Генеральная прокуратура также начала прокурорскую проверку возможных нарушений или халатности, которые могли привести к утечке данных из информационных систем CSDD.

Кроме того, Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту кибератаки на CSDD.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей капитала CSDD является Министерство сообщения.

Таким образом, предложение о бесплатной замене автомобильных номеров пока остается лишь инициативой. Чтобы CSDD смогла предоставлять такую услугу пострадавшим от утечки данных без оплаты, сначала необходимо соответствующее решение и правовое основание.