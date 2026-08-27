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Посмотрим, кто чем болен - медучреждения обяжут подавать данные о здоровье пациентов 0 110

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
LETA
Изображение к статье: у врача

Все медицинские учреждения будут обязаны подавать данные о здоровье пациентов в систему мединформации - это предусматривают изменения в законе о медицинском обслуживании, которые на этой неделе были поддержаны на заседании правительства.

Хотя Министерство здравоохранения подчеркивает, что без полноценных данных невозможно обеспечить качественное медицинское обслуживание, представители отрасли не скрывают опасений, что такое регулирование может несоразмерно ограничить право пациентов на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность медицинских данных, а также увеличить риски безопасности в отношении личной информации.

До 30 декабря следующего года Кабинет министров должен будет разработать требования к безопасности и техническим параметрам информационных систем по обработке данных пациентов, порядок оценки их соответствия, а также правила выдачи, приостановления, восстановления, перерегистрации и аннулирования лицензий.

Одновременно планируется создать единую государственную информационную систему больниц, чтобы обеспечить в клинических университетских больницах совместимый обмен данными, управление медицинскими услугами и эффективное использование ресурсов. Кабинет министров должен будет определить администратора и держателя этой системы, объем включаемой в нее информации и порядок ее обработки. Без полноценных данных в системе "E-veselība" качественное медицинское обслуживание затруднено.

Новые нормы помогут улучшить систему и обеспечить обмен информацией, подчеркнул на заседании правительства заместитель государственного секретаря Минздрава по финансовым вопросам. Он развеял опасения, связанные с возражениями против использования таких данных, указав, что любое лицо имеет право заблокировать другим врачам доступ к своим данным. Уже сейчас это можно сделать в системе "E-veselība". Министр экономики обратил внимание на аспекты кибербезопасности, которые особенно обострились после киберинцидента в Дирекции безопасности дорожного движения. Недавно аналогичный случай произошел в Польше, где были похищены данные 18 млн пользователей системы электронного здравоохранения. Вряд ли кто-либо может гарантировать, что подобное не произойдет и с данными латвийских пациентов.

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#медицина #кибербезопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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