В четверг вечером в Риге произошел необычный пожар — в Пардаугаве на балконе шестиэтажного жилого дома загорелась баня, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на улицу Лиепаяс пожарные получили в 18:47. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на балконе шестиэтажного дома горит баня площадью около 25 квадратных метров.

Пожарным удалось ограничить распространение огня.

По имеющейся информации, в результате происшествия люди не пострадали.