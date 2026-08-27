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Пожар в Риге в шестиэтажном доме 0 904

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

В четверг вечером в Риге произошел необычный пожар — в Пардаугаве на балконе шестиэтажного жилого дома загорелась баня, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на улицу Лиепаяс пожарные получили в 18:47. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на балконе шестиэтажного дома горит баня площадью около 25 квадратных метров.

Пожарным удалось ограничить распространение огня.

По имеющейся информации, в результате происшествия люди не пострадали.

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#пожар #происшествие #Рига #дом #безопасность #спасатели #баня
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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