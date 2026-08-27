«Случайно услышал, что после достижения 60-летнего возраста водители должны проходить медсмотр чаще, чем раньше. Правда ли это?»

Комментарий Инспекции здоровья ЛР:

– Срок наступления следующего медицинского осмотра водителя транспортного средства определяется с учетом возраста водителя и периодичности медицинских проверок, установленной нормативными актами.

Если медицинский осмотр был пройден незадолго до достижения водителем 60-летнего возраста, срок следующего осмотра устанавливается таким образом, чтобы после достижения 60 лет соблюдалась трехлетняя периодичность медицинских проверок, предусмотренная Законом о дорожном движении (Ceļu satiksmes likums).

**Согласно статье 30 Закона о дорожном движении: **

1) водители транспортных средств категорий AM, A1, A, B1, B и BE, а также водители тракторной техники и других самоходных машин должны проходить медосмотр один раз в 10 лет; для лиц после достижения 60-летнего возраста — один раз в три года, за исключением водителей тракторной техники и других самоходных машин, которые после достижения 60 лет проходят очередную проверку один раз в пять лет, а после достижения 65 лет — один раз в три года;

2) водители транспортных средств категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE, а также водители трамваев и троллейбусов — один раз в пять лет; для лиц после достижения 60-летнего возраста — один раз в три года.

Так, к примеру: