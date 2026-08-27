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Предпразднство Успения. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 27 августа 2026 года? 0 69

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Икона Успения Богородицы

27 августа 2026 года — день предпразднства Успения Богородицы и последний день Успенского поста. Также в этот день чтят ветхозаветного пророка Михея Морасфитянина, который входит в число 12 малых пророков. Его считают покровителем каменщиков и вообще всех строителей. Считается, что в этот день начинается листопад.

О чем вспоминают в Церкви 27 августа 2026 года

Михей относится к числу 12 малых пророков — это авторы книг пророчеств, которые создали произведения меньшие по объему, чем у великих пророков Иеремии, Исайи, Даниила и Иезекииля.

Михей жил в VI веке до нашей эры. Он родился в городе Моришете (Морасфи) в Иудее в крестьянской семье. Он был современником пророка Исайи и учеником пророков Амоса и Осии. Он не только предсказывал приход мессии, но и обличал грехи как правителей, так и всего народа. Михей говорил, что за грехи будет разрушен Иерусалим, но обещал и его обновление.

Говорил, что после наказания за грехи народ его станет чище и дождется встречи со Спасителем. Что все современники его погрязли во лжи, обличал лжепророков, видел корыстолюбцев среди служителей культа. Он не боялся никого. Как-то попал в заключение, когда предсказал царю Ахаву скорую гибель на войне, которую тот как раз затеял. И все его предсказания, как и смерть не в меру кровожадного царя, сбывались. Скорее всего, именно за эту прямоту его и убили придворные царя. Он был похоронен возле родного селения. Мощи его были обретены при императоре Феодосии Великом, тогда же в честь Михея был построен храм, где и хранились его останки.

Смысл праздника

В этот день вспоминается человек, который за много веков до рождения Спасителя знал, что это произойдет.

Народные приметы погоды

— Если в этот день журавли летят на юг, зима будет ранней.

— Сильный ветер обещает непогожий сентябрь.

— Красный закат — к затяжным дождям впереди.

— Нет ветра — осень будет сухой.

Что можно делать 27 августа 2026 года

— В храмах готовятся к большому двунадесятному празднику Успения.

— Принято помогать соседям.

— Можно начинать готовить угощение на завтра, Успенский пост заканчивается.

— Прекрасный день для начала ремонта и строительства.

— Можно готовиться к свадьбе или можно делать предложение.

— Обязательно надеть какую-то обновку.

— Прекрасный день, чтобы провести его с родными.

Что нельзя делать 27 августа 2026 года

— Категорически нельзя употреблять спиртное.

— Очень плохо повышать голос.

— Нельзя рассказывать плохие сны.

— Не стоит озвучивать любые свои страхи.

— Очень плохо занимать и давать в долг.

Что можно есть 27 августа 2026 года. Постные правила

Это последний день строгого Успенского поста. Пора готовить вкусные блюда для разговения.

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#погода #религия #кулинария #традиции #суеверия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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