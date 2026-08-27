27 августа 2026 года — день предпразднства Успения Богородицы и последний день Успенского поста. Также в этот день чтят ветхозаветного пророка Михея Морасфитянина, который входит в число 12 малых пророков. Его считают покровителем каменщиков и вообще всех строителей. Считается, что в этот день начинается листопад.
О чем вспоминают в Церкви 27 августа 2026 года
Михей относится к числу 12 малых пророков — это авторы книг пророчеств, которые создали произведения меньшие по объему, чем у великих пророков Иеремии, Исайи, Даниила и Иезекииля.
Михей жил в VI веке до нашей эры. Он родился в городе Моришете (Морасфи) в Иудее в крестьянской семье. Он был современником пророка Исайи и учеником пророков Амоса и Осии. Он не только предсказывал приход мессии, но и обличал грехи как правителей, так и всего народа. Михей говорил, что за грехи будет разрушен Иерусалим, но обещал и его обновление.
Говорил, что после наказания за грехи народ его станет чище и дождется встречи со Спасителем. Что все современники его погрязли во лжи, обличал лжепророков, видел корыстолюбцев среди служителей культа. Он не боялся никого. Как-то попал в заключение, когда предсказал царю Ахаву скорую гибель на войне, которую тот как раз затеял. И все его предсказания, как и смерть не в меру кровожадного царя, сбывались. Скорее всего, именно за эту прямоту его и убили придворные царя. Он был похоронен возле родного селения. Мощи его были обретены при императоре Феодосии Великом, тогда же в честь Михея был построен храм, где и хранились его останки.
Смысл праздника
В этот день вспоминается человек, который за много веков до рождения Спасителя знал, что это произойдет.
Народные приметы погоды
— Если в этот день журавли летят на юг, зима будет ранней.
— Сильный ветер обещает непогожий сентябрь.
— Красный закат — к затяжным дождям впереди.
— Нет ветра — осень будет сухой.
Что можно делать 27 августа 2026 года
— В храмах готовятся к большому двунадесятному празднику Успения.
— Принято помогать соседям.
— Можно начинать готовить угощение на завтра, Успенский пост заканчивается.
— Прекрасный день для начала ремонта и строительства.
— Можно готовиться к свадьбе или можно делать предложение.
— Обязательно надеть какую-то обновку.
— Прекрасный день, чтобы провести его с родными.
Что нельзя делать 27 августа 2026 года
— Категорически нельзя употреблять спиртное.
— Очень плохо повышать голос.
— Нельзя рассказывать плохие сны.
— Не стоит озвучивать любые свои страхи.
— Очень плохо занимать и давать в долг.
Что можно есть 27 августа 2026 года. Постные правила
Это последний день строгого Успенского поста. Пора готовить вкусные блюда для разговения.
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