Рижское самоуправление организовало в столице два пункта приема древесных и растительных отходов, оставшихся после разрушительной бури. Однако крупные стволы и бревна принимают только в одном месте — на бульваре Узварас, 16A.

Рижское самоуправление призывает жителей доставлять крупные деревья, поваленные ветром, на специально оборудованную площадку по адресу бульвар Узварас, 16A, сообщили bb.lv в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

После бури в столице организованы два места, куда жители могут привозить древесные и растительные отходы: на бульваре Узварас, 16A, а также в Межапарке — на территории автостоянки возле проспекта Сигулдас, 12.

При этом контейнеры, установленные в Межапарке возле проспекта Сигулдас, 12, не предназначены для крупногабаритной древесины. Поэтому большие бревна, стволы и другие объемные древесные отходы необходимо доставлять исключительно на бульвар Узварас, 16A. Там для этого оборудована специальная площадка.

Пункт приема на бульваре Узварас работает по будням с 6:00 до 20:00, а по выходным — с 8:00 до 20:00.

Пункт в Межапарке работает по будням с 8:00 до 16:00.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье Латвию накрыла сильнейшая за последние десятилетия летняя буря. В отдельных местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.

Непогода вызвала масштабные повреждения распределительных и магистральных электросетей. Первоначально без электричества остались около 277 тысяч клиентов по всей Латвии. Перебои с электроснабжением во многих местах повлекли за собой проблемы с мобильной связью, работой автозаправочных станций и некоторых магазинов.

Последствия бури в Риге продолжают устранять. Городские власти просят жителей учитывать, что крупные поваленные деревья и бревна нельзя оставлять в контейнерах Межапарка — для них предназначена площадка на бульваре Узварас, 16A.