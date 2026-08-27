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Рига поставляла в Рим моторное масло. Но за это будут судить... 0 122

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Моторное масло

В Риге действовало крупное производство поддельного моторного масла, которое затем поставлялось в магазины Италии. Полиция завершила расследование и передала материалы прокуратуре для начала уголовного преследования.

Как сообщили в Государственной полиции, подпольное производство было обнаружено еще 27 января 2025 года в одном из промышленных помещений Риги.

Во время обыска правоохранители изъяли 140 тысяч литров поддельного моторного масла, маркированного известными брендами GM (General Motors), Mobil 1, Castrol и Ford Motorcraft.

Кроме готовой продукции, полицейские обнаружили оборудование для производства пластиковых бутылок, формы для изготовления тары, упаковочные материалы, образцы пустых емкостей и упаковки с крышками. Фактически на месте был организован полный цикл подготовки контрафактной продукции к продаже.

По данным следствия, производство организовали двое мужчин — 1982 и 1983 годов рождения. Первый фактически руководил финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированной в Латвии компании, второй являлся ее сотрудником. Следствие считает, что они организовали изготовление продукции с поддельными товарными знаками и ее распространение за пределами Латвии.

Для производства масла привлекались как граждане Латвии, так и выходцы из стран, не входящих в Евросоюз. Готовая контрафактная продукция отправлялась в Италию, где поступала в продажу в магазинах.

Ранее оба подозреваемых в поле зрения полиции не попадали.

Ущерб компаниям — владельцам соответствующих товарных знаков — оценивается в 282 289 евро.

Уголовный процесс квалифицирован по статье Уголовного закона о незаконном использовании и подделке товарных знаков, а также сознательном использовании или распространении продукции с поддельными знаками. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

В рамках расследования наложен арест на два объекта недвижимости общей стоимостью 157 500 евро, а также на четыре транспортных средства стоимостью 311 250 евро.

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#Италия #Латвия #преступность #производство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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