Сумма, которую столица потратит на реконструкцию своего культового силуэта, составляет 69,8 млн евро. При этом Рижская дума планирует привлечь кредит на финансирование проекта Вантового моста в размере до 84,46 миллиона евро.

Комитет создал комиссию

Но это далеко не все расходы – кумулятивный эффект от пробок, которые неотвратимо надвигаются на город, сам по себе измеряется в десятках миллионов. В связи с этим Комитет по городскому развитию столичного самоуправления 18 августа сформулировал положение о Комиссии по координации сообщения и предпринимательской деятельности при ремонте Вантового моста.

«Коллегиальный институт», как именуется новый орган Рижской думы, призван «уменьшить вызванные ремонтом Вантового моста затруднения транспорта через координированную, планомерную деятельность, способствуя диалогу с самоуправлением и оказывая поддержку предпринимателям».

В комиссию предполагается включить по одному представителю от каждой фракции Рижской думы, а также – с совещательным голосом – чиновников Департамента внешних пространств и мобильности, а также Полиции самоуправления.

При этом из документа можно сделать вывод, что свежесозданной комиссии предстоит выполнять работы, на которые потребуется выделение денежных средств. Финансирование предполагается обеспечить за счет бюджета Центральной администрации самоуправления государственного города Рига. «Оценивая плановый объем расходов и временной график, рассматривается также финансирование Резервного фонда самоуправления Риги или Инфраструктурного фонда города Рига».

«Найти по возможности быстрое, эффективное решение…»

Такую задачу перед народными избранниками ставит положение о комиссии. В этой связи также интересно будет оценить ее сферы: «Инфраструктура, публичное внешнее пространство, организация сообщения, доступность, преемственность образования, культуры и социальных услуг, среда, безопасность и другие актуальные вопросы».

То есть, под крышей Комитета по развитию создается некая параллельная структура, чьи участники, видимо, будут наделены изначальными и недюжинными талантами в урбанистике и сопутствующих сферах. Таких, конечно, в Рижской думе нужно будет еще поискать – особенно при выдвижении по партийным квотам.

Новый орган будет «анализировать и разрабатывать решения, принимая во внимание сценарий о полном или частичном закрытии потока автотранспорта».

Территория Риги, которая попадет в сферу компетенции Комиссии – весьма обширна: в документе упоминается и крупнейший жилой массив – Иманта, и портовые Волери.

При этом, осуществляя планирование, «как альтернатива рассматривается возможность использовать городские водные площади (водный транспорт)».

Налоговые льготы – сколько и для кого?

В качестве механизмов компенсаций убытков для предпринимателей и территорий, коих может затронуть перекрытие стратегического перехода через Даугаву, рассматривается вариант «предоставить скидки налога на недвижимое имущество или механизмы привлечения финансов».

Для этого мэрия готова входить со своими предложениями в правительство, приглашать на заседания представителей Минэкономики, Минсообщения.

Стоит отметить, что в ближней Пардаугаве и на острове Кипсала в последние десятилетия выросла масса «точечной» жилой и коммерческой застройки – и суммы фискальных поступлений от этих премиальных проектов измеряются миллионами…

Так или иначе, самоуправление обещает решать эти темы, учитывая долгосрочные перспективы, советуясь с соседними самоуправлениями – Юрмалы, Саласпилса, Кекавы, Бабите и др.

Центр окружат парковками

Также Комитет по городскому развитию, коим руководит Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список»), решил сформировать Комиссию по развитию автостоянок и мобильности Риги.

Здесь коллеги явно залезли на поляну братского Комитета по внешним пространствам и мобильности – само название уже говорит о дублировании функций. Во всем виновата, опять же, проклятая политика – эту структуру Рижской думы возглавляет Марта Котелло от «Прогрессивных», и в последний год ее решения, к примеру, по прокладке велодорожек, установлению культовых для Риги столбиков или же «модальных фильтров», перекрывавших улицы в Гризинькалнсе, подвергались широкой публичной критике.

К тому же господин Бергхолцс явно планирует использование административного ресурса своей политической силы в связи с близящимися парламентскими выборами и шансами «крепкого хозяйственника» Андриса Кулбергса как первого лица «Объединенного списка».

Последний троллейбус ушёл сорок лет назад

Так или иначе, новая комиссия должна разработать План действий по развитию системы автостоянок, с необходимой детализацией и «новыми решениями».

В частности, предполагается «оценить и способствовать созданию стояночных парков для пересадки на общественный транспорт (Park & Ride) и мест пересадки у транспортных узлов и вблизи исторического центра Риги, особое внимание уделяя разгрузке зоны Старой Риги от потока автотранспорта».

Последний тезис, прямо скажем, опоздал почти на 40 лет – 8 марта 1987 года закрыли последний проходивший через Вецригу 8-й троллейбусный маршрут, в связи с чем историческая часть столицы окончательно превратилась в пешеходную зону со стоянками и пропусками.

Впрочем, с использованием навигаторов некоторые особо упорные туристы осмеливаются бороздить ее и по сей день – ваш автор, к примеру, недавно встретил микролитражку с венгерской наклейкой, тихо плывшую через толпы народу по улочке Шкюню… Но это никак уж не назовешь «потоком автотранспорта».

Куда вставать?

К тому же – где г-н Бергхолцс вознамерился возводить указанные паркинги? Разве у города имеются свободные земли в достаточном количестве? А может быть, речь идет о частных инвесторах, с коими планируется осуществлять так называемое PPP – частно-государтсвенное партнерство?

Видимо, чтобы окончательно не ссориться с «прогрессивным» мэром Виестурсом Клейнбергсом, в положении новой комиссии упоминаются также «велонтранспорт и мобильность». Но, так как все денюжки в этой сфере уже в основном потрачены, то, вероятней всего, акцент все же будет на старые добрые авто.