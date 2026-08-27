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«Удобно и дешевле» - пассажиры о едином билете поездов Vivi и транспорта Rīgas satiksme 0 161

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: электричка
ФОТО: LETA

Рижане положительно отреагировали на расширение «Единого билета Риги», который позволяет объединить поездку на поезде и городском общественном транспорте. Пользователи отмечают, что такой формат удобнее и помогает экономить на ежедневных поездках.

С 26 августа «Единый билет Риги» доступен во всех зонах железнодорожных маршрутов Vivi — A, B, C, D и E. С его помощью пассажиры могут объединить поездку на поезде с 90-минутной поездкой на автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme, сэкономив 1 евро по сравнению с покупкой отдельных билетов.

После расширения единый билет действует на всей Тукумской и Скултской линиях, а также на маршрутах Рига–Елгава, Рига–Айзкраукле и Рига–Сигулда.

Стоимость билета зависит от зоны:

A — 2 евро; AB — 2,80 евро; AC — 3,30 евро; AD — 3,80 евро; AE — 4,30 евро.

В комментариях пользователи уже предлагают следующий шаг — единый месячный билет для поездок на поезде и городском транспорте.

Начать маршрут можно как с поезда, так и с городского транспорта — порядок регистрации не имеет значения. Кроме того, билет позволяет удобно пересаживаться между железнодорожными линиями в Риге, в том числе на станциях Рига, Торнякалнс и Земитаны, если поездка продолжается другим маршрутом. Покупать дополнительный билет на поезд при такой пересадке не требуется.

Пока билет можно приобрести в цифровом формате через приложение Vivi Latvija или на сайте Vivi. Позже его планируют сделать доступным и в Mobilly.

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#транспорт #трамваи #поезд #цифровизация #экономия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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