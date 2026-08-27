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В Латвии - вторая самая низкая минимальная зарплата 1 669

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
Diena.lv
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В июле этого года в 22 из 27 стран Европейского союза (ЕС) была установлена минимальная заработная плата. В результате Латвия сейчас занимает второе место с конца по размеру брутто-минимальной зарплаты в ЕС (780 евро), опережая только Болгарию (620 евро), свидетельствуют данные "Eurostat".

Три года назад Латвия опережала три страны. Если оценивать минимальную зарплату по покупательной способности, Латвия также занимает предпоследнее место, на этот раз опережая Эстонию. А по отношению к медианной брутто-зарплате в стране Латвия находится на последнем месте (48%).

Размер минимальной зарплаты в Латвии в рамках ЕС свидетельствует о двух аспектах, говорит экономист Петерис Страутиньш: о том, что в других странах уровень развития экономики в среднем выше, а также о том, что в других странах иные приоритеты.

"В Латвии соотношение минимальной зарплаты со средней зарплатой действительно могло бы быть выше. Для части людей с более низкими доходами повышение зарплаты означало бы рост доходов и снижение риска бедности. Этот шаг способствовал бы росту потребления. В истории экономики есть свидетельства того, что более высокая минимальная зарплата способствует росту производительности. Если придерживаться рекомендаций ЕС - минимальная зарплата около 50% от средней зарплаты, - то она могла бы составлять около тысячи евро в месяц, поскольку в этом году средняя зарплата будет немного ниже двух тысяч евро, а в следующем году - немного выше этой отметки", - объясняет экономист.

Повышение минимальной зарплаты регулярно становится предметом дискуссий в Латвии между профсоюзами и работодателями. Сейчас обсуждается выбор между 835 и 820 евро с будущего года (вместе с изменениями необлагаемого минимума). Однако даже 835 евро не достигают рекомендованных ЕС 50% средней брутто-зарплаты.

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#Латвия #доходы #минимальная зарплата #экономика #бедность #профсоюзы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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