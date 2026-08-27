Продукты покупают все, и это одна из важнейших статей расходов каждой семьи. Сегодня расскажем, как без поисков дополнительных акций, беготни по разным магазинам, часто – рядом с домом, сэкономить на покупках провизии 630 евро, а при желании и больше.

Бегать по всем сетевым магазинам страны в поисках самой низкой цены на какой-то набор продуктов – это хлопотно. Да и как ты все объездишь и сколько денег-времени на этот марафон потратишь?

Одно из решений: ориентироваться на предложение Maxima Latvija: Zila cena – zema cena («Синяя цена – низкая цена»). В рамках этой платформы можно стабильно минимизировать свои расходы на продукты.

Если вы еще не знаете, то более 8 000 товаров в Maxima Latvija имеют пониженную цену в долгосрочной перспективе. Их легко определить на полках магазинов по ценникам ярко-василькового цвета.

Мы посчитали: если семья с двумя детьми в течение года покупает базовые продукты из ассортимента Zila cena – zema cena по сниженным регулярным ценам, то общая экономия может составить около 630 евро.

В расчет (см. инфографику) входят вполне обычные продукты регулярного спроса — 10 кг картофеля, 5 кг яблок, 8 кг курицы, хлеб, молочные продукты, мороженое и другие товары.

20 евро на молоке? Никаких проблем!

Казалось бы, небольшое снижение цены при каждой покупке постепенно превращается в несколько сотен евро за год.

По данным самой Maxima Latvija, в июле среднее снижение регулярных цен среди новых товаров этой программы составило около 20%, а у отдельных позиций цена уменьшилась более чем на 50%. Один из показательных примеров, который сейчас можно увидеть в предложении Maxima, — молоко WELL DONE, 2,5%, 1 литр. Прежняя регулярная цена — 1,19 евро, новая «синяя» — 0,89 евро.

Разница составляет 30 центов, или около 25%. На первый взгляд — не такая уж большая сумма. Но представим семью, которая покупает литр молока каждую неделю. За три месяца это примерно 13 литров.

По старой цене: 15,47 евро, по новой - 11,57 евро. Экономия - 3,90 евро.

Если же семья покупает два литра в неделю, экономия за те же три месяца составит уже 7,80 евро. А при пяти литрах в неделю — это уже почти 20 евро.

Именно в этом заключается главный смысл постоянного снижения цен: экономия возникает не один раз, а повторяется при каждом привычном походе в магазин.

На наш взгляд, самая интересная часть инициативы даже не цифра «8 000 товаров», а изменение самой логики покупки.

Раньше рачительный покупатель должен был постоянно следить за буклетами: сегодня акция на масло, завтра - на мясо, через неделю — на кофе. Теперь часть товаров имеет более низкую регулярную цену. Поэтому человек может прийти в магазин в обычный вторник и получить цену, которая раньше считалась специальной.

Ценно, что в программу входят товары самых разных категорий — молочная продукция, мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб, бакалея, напитки и детское питание. При этом около 2 000 позиций программы, по данным компании, приходится на товары латвийских производителей.

Выгода «синих цен» (весь ассортимент - на maxima. lv) может быть ощутимой особенно на товарах регулярного спроса.

Скоро 1 сентября: экономим на сборах до 65%!

Если вы сегодня собираете детей к началу учебного года, то эта информация вам точно пригодится. Скидки школьного базара в Maxima Latvija ОГРОМНЫЕ – до 60%, а в магазине Maxima Akropole даже до 65%.

Можно купить суперранцы знаменитой немецкой фирмы Herlitz с ортопедической спинкой и классические рюкзаки Nike. Со скидками! Базовый комплект ученика младших классов обойдется вам (как мы посчитали) примерно в 23 (!) евро и до 41,73 евро, если хочется немного увеличить наполнение рюкзака.

Это может выглядеть так (смотрите и радуйтесь): рюкзак — 23,99; пенал — 3,99; тетрадь - 0,79 (хотим обратить ваше внимание, что по карте Paldies это всего 0,11!); клей — 1,89; цветные карандаши — 1,99; краски — 2,69; восковые мелки — 0,49; кисточки — 2,89, а по карте Paldies — 1,49; ножницы — 0,83; пластилин — 2,49, по карте Paldies — 0,99; цветная бумага — 1,29; бумага для рисования — 1,99; по карте Paldies — 0,99; ручка — 0,99.

Цены на цветы: букет из 9 роз (высота 40 см) стоит 3,99 евро, это 39%-ная скидка. Один гладиолус (90-100 см) — 0,39 евро, скидка 70%.

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