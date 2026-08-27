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Когда в Латвии можно будет наблюдать лунное затмение? 1 79

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телескоп

Ранним утром в пятницу жители Латвии смогут наблюдать частичное лунное затмение, сообщили агентству в Латвийском астрономическом обществе.

В Риге затмение начнется в 5:34. В 6:22 Луна зайдет за горизонт — к этому моменту тень закроет примерно половину ее диска.

По прогнозам астрономов, 2026 год стал одним из самых насыщенных астрономическими событиями за последнее десятилетие. В небе над Латвией также можно наблюдать яркие планеты, парад планет и метеорные потоки.

Напомним, 12 августа было видно частичное солнечное затмение. Астрономы назвали его одним из самых впечатляющих за последние годы: в максимальной фазе Луна закрыла до четырех пятых диаметра Солнца.

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#Рига #Латвия #луна #астрономия #солнечное затмение #затмение #планеты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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