В Риге затмение начнется в 5:34. В 6:22 Луна зайдет за горизонт — к этому моменту тень закроет примерно половину ее диска.

По прогнозам астрономов, 2026 год стал одним из самых насыщенных астрономическими событиями за последнее десятилетие. В небе над Латвией также можно наблюдать яркие планеты, парад планет и метеорные потоки.

Напомним, 12 августа было видно частичное солнечное затмение. Астрономы назвали его одним из самых впечатляющих за последние годы: в максимальной фазе Луна закрыла до четырех пятых диаметра Солнца.