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Завтра — Успение, в субботу — Ореховый Спас 0 367

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ореховый Спас

В пятницу, 28 августа, православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник ежегодно приходится на один и тот же день и посвящён успению, то есть земной смерти Божией Матери.

Согласно преданию, изложенному не в Библии, а в апокрифах, после земной смерти Богородицы Христос вознёс на небо не только её душу, но и тело.

По свидетельству константинопольского церковного историка и монаха Никифора Каллиста, Успение Божией Матери начали отмечать при императоре Маврикии, правившем Византией в конце VI — начале VII века.

На следующий день, 29 августа, отмечается Ореховый Спас, который также называют Третьим Спасом. Это последний из трёх августовских Спасов — после Медового и Яблочного.

Ореховый Спас, как и два предыдущих, — древний праздник, в котором переплелись христианские и народные традиции. Третий Спас считался днём благодарения Господу за урожай хлеба и орехов.

Ореховым его называют потому, что к этому времени обычно созревали орехи и начинался их сбор. Этот праздник не так популярен, как Медовый и Яблочный Спасы, однако занимает особое место в народном календаре.

Накануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение. Во время службы звучит Великое славословие — торжественный гимн, прославляющий Господа. Его исполняют во время богослужений в дни великих и особо почитаемых праздников.

В день Третьего Спаса в храмах освящают воду, а также принесённые верующими плоды нового урожая.

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#церковь #вера #религия #культура #традиции #праздники
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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