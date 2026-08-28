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ЦСУ подсчитало, какие имена дают младенцам в Латвии чаще всего 2 1020

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
grani.lv
Изображение к статье: мама с ребенком
ФОТО: Unsplash.com

Центральное статистическое управления (ЦСУ) обнародовало данные относительно того, какие имена родители дают новорожденным и в каких регионах у нас рожают больше и меньше всего.

В первые семь месяцев этого года самым популярным для новорожденных девочек стало имя Эмилия, а для мальчиков — Оливер. На втором месте среди девичьих имен — София, за которой следуют Амелия, Эмма, Алисе, Оливия, Марта, Элизабете, Эстере и Анна. Что же касается мальчиков, то им, кроме Оливера, родители чаще всего выбирали такие имена, как Марк, Теодор, Карлис, Лукас, Эмиль, Аугуст, Роберт, Ричард и Екаб.

При этом демографическая ситуация не радует. Естественная убыль населения за год стала еще заметнее, а число детей по сравнению с прошлым годом сократилось на 9200, или на 2,7%. Учитывая, что за год Латвию покидают, выбирая другие страны для местожительства, от 14 до 18 тысяч жителей, получается, что детей в числе уехавших — половина и более.

В столице доля детей составляет 17%. При этом в краях, расположенных рядом с Ригой, рожают детей и растят их много охотнее. В частности, в Марупском крае доля детей составила 29,2% (и это рекорд по стране), в Адажском крае – 24,8%, а в Кекавском крае – 24,4%. Ну, а самая низкая доля детей, как и следовало ожидать, отмечается в Латгалии — 15,5%. В Краславском, Аугшдаугавском и Лудзенском краях дела обстоят и того хуже: 12,1%, 13,1% и 13,9% соответственно.

В целом, как отмечает ЦСУ, в начале этого года в Латвии проживали 334 000 детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения.

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#рождаемость #Латвия #демография #регионы #ЦСУ #население #имена #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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