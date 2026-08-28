Недавняя буря показала уязвимое место латвийской системы здравоохранения: страна импортирует около 95% медикаментов, государственных запасов лекарств для амбулаторных пациентов нет, а при длительном отключении электричества, связи или e-veselība отсутствует единый механизм их выдачи. Латвийская ассоциация производителей лекарств призывает государство создать кризисный план и резерв жизненно важных препаратов.

Латвии необходим единый кризисный план государственного уровня по обеспечению лекарственными препаратами, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Сигне Янтоне.

Она отметила, что недавняя буря стала проверкой в том числе способности обеспечивать непрерывность медицинской помощи и снабжения лекарствами, и латвийские производители лекарств продолжали работу даже в условиях перебоев с электроснабжением.

Янтоне отмечает, что этот опыт заставляет поставить более широкий вопрос о готовности латвийской системы здравоохранения и обращения лекарств к масштабным кризисам в целом, а также о том, сделало ли государство достаточно для того, чтобы в момент кризиса существовали четкая координация, обмен информацией и порядок действий при различных сценариях развития ситуации.

По ее словам, латвийским производителям лекарств пришлось на практике реализовать заранее подготовленные кризисные планы, чтобы продолжить производство и обеспечить надлежащее хранение как сырья, так и произведенной продукции. Созданные предприятиями системы, технические решения и готовность работников позволили сохранить непрерывность деятельности.

Оперативно действовали и остальные участники цепочки обращения лекарств. Они делали все возможное, чтобы быстро восстановить работу пострадавших аптек, обеспечить поставки лекарств и подходящие условия для хранения медикаментов. Часть аптек из-за перебоев с электроснабжением и связью временно не могла работать. Буря проверила способность отрасли мобилизоваться и одновременно показала, какие проблемы предприятия способны решить собственными силами в кризисной ситуации, а где необходимо более активное участие государства, подчеркнула Янтоне.

Она указывает, что безопасность и доступность лекарств не заканчиваются у дверей завода или аптеки. Пациенту мало пользы от того, что лекарство произведено и доставлено в аптеку, если в момент кризиса он не может его получить. Такое может произойти, например, если не работает e-veselība или другие государственные информационные системы и не предусмотрен альтернативный порядок выдачи лекарств. Кроме того, многие лекарства в домашних условиях необходимо хранить при определенной температуре. Если необходимые условия обеспечить невозможно, могут пострадать качество и эффективность медикаментов, что создает риск для здоровья пациента.

Янтоне отмечает, что Министерству здравоохранения в сотрудничестве с отраслью и другими вовлеченными учреждениями необходимо разработать четкий план действий. В нем должна быть определена не только работа больниц и неотложной медицинской помощи в условиях кризиса, но также задачи семейных врачей, аптек, лабораторий, производителей и поставщиков лекарств.

Она также отмечает, что Латвия импортирует около 95% медикаментов и в значительной степени зависит от международных поставок лекарств и зарубежных производителей. В Латвии нет государственных запасов лекарств для нужд амбулаторных пациентов. Также отсутствует четкий механизм государственного уровня, который в случае длительных перебоев с электроснабжением, связью или информационными системами позволял бы непрерывно поставлять лекарства и выдавать их пациентам.

На практике устойчивость системы в значительной степени основывается на готовности предприятий — создаваемых снабжающими компаниями минимальных запасах лекарств, альтернативных решениях по поставкам, резервной инфраструктуре и способности оперативно реагировать. Инициатива отдельных предприятий не может в долгосрочной перспективе быть единственной основой безопасности государственной системы здравоохранения, подчеркивает Янтоне.

Она указывает, что Латвии необходим единый кризисный план государственного уровня по снабжению лекарствами и их выдаче. В нем необходимо предусмотреть четкий порядок обмена информацией между государственными учреждениями и отраслью, выдачу лекарств в офлайн-режиме, а также заранее определить аптеки и практики семейных врачей, работу которых в условиях кризиса необходимо обеспечивать в приоритетном порядке. В этих местах приоритет должен отдаваться восстановлению электроснабжения и связи либо обеспечению альтернативных решений, при необходимости предусматривая также дополнительные меры безопасности.

Одновременно Янтоне отмечает, что необходимо создать государственные резервы критически важных медикаментов для нужд амбулаторных пациентов. Следует определить порядок содержания и обновления этих резервов в повседневных условиях, а также принципы их распределения и доставки во время кризиса. Важное значение для устойчивости системы имеют государственные мощности по производству лекарств. Укрепление местных производителей — это не протекционизм или сентиментальный патриотизм, а прагматичная политика государственной безопасности.

Янтоне сообщает, что у местного производства в этой системе есть конкретная задача. Если международные поставки нарушены, мощности латвийских производителей можно использовать для государственных нужд быстрее, чем получить лекарства с удаленных зарубежных заводов, поставки с которых могут занимать несколько недель. Поэтому еще до кризиса должно быть четко известно, какие лекарства и в каких объемах Латвия способна производить, какое сырье необходимо хранить в резерве и насколько быстро при необходимости можно задействовать эти производственные мощности.

«Готовность к кризису нельзя начинать создавать тогда, когда он уже начался. К сожалению, кризис за кризисом показывает, что государство недостаточно учится на предыдущих ошибках и они повторяются. Прошедшая буря подтвердила, что латвийские производители лекарств, снабжающие предприятия и аптеки способны реагировать и сохранять непрерывность обращения лекарств и фармацевтической помощи даже в условиях существенных, но в целом кратковременных нарушений инфраструктуры. Однако единая государственная система лекарственной безопасности, которая позволила бы эффективно и скоординированно действовать и во время продолжительных кризисов, все еще не создана. Пришло время использовать опыт отрасли, ее готовность и уроки недавнего кризиса, чтобы создать такую систему», — заявила Янтоне.

Она указывает, что отрасль на протяжении многих лет призывает в рамках диалога и сотрудничества разработать и внедрить четкую, практически реализуемую модель обеспечения доступности лекарств при любых обстоятельствах, однако пока дальше заявлений руководства министерства о готовности действовать и соответствующих обещаний дело не продвинулось.

Янтоне выразила надежду, что предвыборный шум вскоре утихнет и новое правительство сделает доступность и безопасность лекарств одним из своих приоритетов.

Как уже сообщалось, в субботу, 22 августа, и в последовавшую за ней ночь в Латвии бушевала сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, во время которой скорость ветра местами превышала 30 метров в секунду. Гроза вызвала масштабные повреждения как распределительных, так и магистральных электросетей, в результате чего первоначально электроснабжение было прервано примерно у 277 000 клиентов в Латвии, а вслед за повреждениями электросетей во многих местах стали недоступны связь, автозаправочные станции, а местами и магазины.

Латвийская ассоциация производителей лекарств объединяет ведущих в стране производителей медикаментов и лечебных средств, которые обеспечивают создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшую бурю фармацевтическая отрасль выдержала: производители, поставщики и аптеки смогли сохранить работу или достаточно быстро ее восстановить. Но, как предупреждает ассоциация, при более продолжительном кризисе рассчитывать только на готовность отдельных предприятий нельзя. Поэтому еще до следующей чрезвычайной ситуации государству предлагают определить, где и как будут выдаваться лекарства без работающих электронных систем, какие препараты необходимо держать в резерве и какую роль в экстренном снабжении должны взять на себя латвийские производители.