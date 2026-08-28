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Доходное место: на улице Варну муниципальные полицейские выписали уже более 400 штрафов 0 1489

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так «организовано» движение в историческом квартале.

Так «организовано» движение в историческом квартале.

ФОТО: LETA

Небольшой шаг в пользу разума – во вторник на заседании Комитета по внешним пространствам и мобильности Ваш автор предложил решить конфликтную ситуацию вокруг движения в Гризинькалнсе прямо на месте.

В среду председатель Комитета Марта Котелло («Прогрессивные») на пленарном заседании объявила, что совещание с участием жильцов пройдет 10 сентября в 18 часов в центре Koka Rīga на ул. Красотаю 12.

Тише едешь – дешевле будет

Район парка 1905 года для меня, можно сказать, родной – пять лет ходил по его историческим улочкам в 43-ю среднюю (затем – Русскую, ныне – Гердера) школу. С весны сего года в Гризинькалнсе были волюнтаристским образом введены кардинальные изменения в движении:

  • на улицах Варну, Алаукса, Звайгжню, Лабораторияс, Терезес, Лауку установлена максимальная скорость 20 км/ч;

  • на улицах Ата, Стадиона, Рудолфа и Сапиеру – 30 км/ч;

  • введены тарифные зоны C и D для платных автостоянок;

  • ну а на углу Варну и Лабораторияс улицу ныне перегородили бетонные блоки с чахлой растительностью.

Но даже такой порядок, оказывается, «многими участниками движения недостаточно воспринимается» – по данным Полиции самоуправления, до 15 июля сего года на ул. Варну было зафиксировано 426 нарушений!

Есть варианты

Однако не все так плохо: оказывается, существуют аж четыре решения организации движения на улице Варну, сообщила М.Котелло. Это подтвердил на заседании Комитета и директор Департамента внешних пространств и мобильности Кристапс Каулиньш.

Разумеется, сформированная около 120 лет назад в годину конных повозок застройка зданиями в стиле югендстиля и образцами деревянного зодчества, не годится для хранения личного автотранспорта – особенно при нынешних его габаритах.

Но нужно ведь подумать о проезде оперативных служб – в связи с этим напрашивается установка вместо бетона «умных» камер. Или, как это делается в ряде европейских столиц, гидравлических столбиков, убираемых по требованию пожарных или скорой.

Подозрительный опрос

Наиболее спорным, однако, оказался результат опроса общественного мнения – 76,9% респондентов указали, что введенные изменения воспринимаются ими позитивно. Департаментом было получено 3933 мнения.

Однако, как выяснилось, при подсчете голосов никоим образом не учитывалось ни конкретное местожительство, ни количество голосований. То есть, можно было отдать свой вердикт одновременно – со смартфона, планшета и компьютера. Так что К.Каулиньш был вынужден признать, что методика оказалась не слишком релевантной.

Со своей стороны, противники нововведений на портале Manabalss.lv собрали 3065 подписей. Все они прошли соответствующую идентификацию.

Над всем же этим парит «Общество окрестностей Гризинькалнса», в коем состоит… 129 членов. Зато застрельщицей данной организации является сама г-жа Котелло.

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#транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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