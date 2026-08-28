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Здесь купаться нельзя! Загрязнения в Латвии, вызванные бурей 0 152

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Загрязнение

Из-за повышенного микробиологического загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться в Даугаве на Кипсальском и Румбульском пляжах в Риге, а также в Гауе на пляже в Сигулде, сообщили агентству в Инспекции здравоохранения.

Запрет на купание также установлен на пляжах у Даугавы на Луцавсале и в Луцавсальском заливе в Риге, пляже "Мартиньсала" у Венты в Кулдиге, на Салдусском озере и на морском пляже в Салацгриве.

На качество воды в местах для купания повлияли экстремальные погодные условия 22 августа, в том числе сильные ливни и буря, затронувшие почти всю территорию Латвии. В несколько водоемов попало загрязнение, вызванное бурей и осадками.

Под влиянием сильных ливней и прибрежных волн в водоемы было смыто биологическое загрязнение, а из-за перегрузки и переполнения систем стока дождевой воды в воду могло попасть дополнительное загрязнение.

Повышенное микробиологическое загрязнение констатировано в воде на семи внутренних пляжах и одном морском пляже.

В остальных 53 официальных местах для купания микробиологические показатели воды соответствуют нормам, там купаться разрешено.

Специалисты Инспекции здравоохранения напоминают, что запрет на купание распространяется на все группы населения. При купании в такой воде существует повышенный риск заболеть инфекционными заболеваниями кожи, слизистых оболочек или желудочно-кишечного тракта.

Рекомендация не купаться особенно относится к чувствительным группам населения - маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

Повторные пробы воды для купания в упомянутых местах будут взяты 28 августа, а результаты анализов станут известны в начале следующей недели.

Качество воды в официальных местах для купания в купальный сезон проверяется лабораторно и визуально раз в месяц. Официальный купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября.

На этой неделе пробы воды в официальных местах для купания берутся в последний раз в купальном сезоне этого года. В следующий раз пробы воды для микробиологических исследований в официальных внутренних и морских купальнях будут взяты в мае 2027 года перед началом купального сезона.

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#здравоохранение #погода #экология #пляжи #купание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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