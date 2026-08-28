Последствия сильнейшей летней бури последних десятилетий затронули и водоемы Латвии. Из-за повышенного микробиологического загрязнения купание запрещено на двух пляжах Даугавы в Риге и на пляже Гауи в Сигулде. Еще в нескольких популярных местах отдыха от купания рекомендуют временно отказаться.

Из-за повышенного микробиологического загрязнения, возникшего после бури, запрещено купаться на пляжах Даугавы «Кипсала» и «Румбула» в Риге, а также на пляже Гауи в Сигулде, сообщили в Инспекции здравоохранения.

Кроме того, не рекомендуется купаться на рижских пляжах «Луцавсала» и «Луцавсалас лицис», на пляже «Мартиньсала» на Венте в Кулдиге, на пляже озера Салдус, а также на морском пляже в Салацгриве.

Загрязнение принесла буря

На качество воды повлияли экстремальные погодные условия 22 августа — сильные ливни и буря, охватившая почти всю территорию Латвии. В ряд водоемов попало загрязнение, принесенное осадками и штормом.

Из-за сильных дождей и волн в прибрежной зоне в воду могло попасть биологическое загрязнение. Дополнительным фактором стали перегрузка и переполнение систем отвода дождевой воды.

В общей сложности повышенное микробиологическое загрязнение обнаружено в семи внутренних местах для купания и на одном морском пляже.

В остальных 53 официальных местах для купания микробиологические показатели воды соответствуют нормам, и купаться там разрешено.

Чем опасно купание в загрязненной воде

Специалисты Инспекции здравоохранения напоминают, что запрет на купание распространяется на всех без исключения. Купание в загрязненной воде повышает риск инфекционных заболеваний кожи и слизистых оболочек, а также желудочно-кишечных инфекций.

В свою очередь, рекомендация не купаться прежде всего адресована наиболее уязвимым группам населения — маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.

Информация об ограничениях должна быть размещена на информационных стендах соответствующих пляжей.

В воде ищут кишечную палочку

Повторные пробы воды на этих пляжах возьмут 28 августа. Результаты лабораторных исследований ожидаются в начале следующей недели.

В лаборатории определяют концентрацию кишечной палочки (E. coli) и кишечных энтерококков. Эти показатели используются для выявления возможного фекального загрязнения и могут указывать на присутствие в воде болезнетворных бактерий и вирусов.

В течение купального сезона качество воды на официальных пляжах проверяется лабораторно и визуально раз в месяц. Официальный купальный сезон в Латвии продолжается с 15 мая по 15 сентября.

На этой неделе пробы воды на официальных пляжах были взяты в последний раз в нынешнем купальном сезоне. Следующий плановый отбор проб для микробиологических исследований на официальных внутренних и морских пляжах состоится в мае 2027 года, перед началом нового сезона.

Последствия сильнейшей летней бури

В субботу, 22 августа, и в последовавшую за ней ночь Латвию накрыла сильнейшая за последние десятилетия летняя буря. В отдельных местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.

Непогода нанесла масштабный ущерб распределительным и магистральным электросетям. Первоначально без электричества остались около 277 000 клиентов по всей Латвии.

Повреждения электросетей во многих местах повлекли за собой и другие проблемы: пропадала связь, становились недоступными автозаправочные станции, а местами прекращали работу и магазины.

Таким образом, последствия бури продолжают ощущаться спустя несколько дней после стихии. Пока не будут получены результаты повторных анализов, жителям рекомендуется строго соблюдать запреты и предупреждения Инспекции здравоохранения и выбирать для купания только те места, где качество воды соответствует установленным нормам.