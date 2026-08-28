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Не хочется верить - прогноз погоды на сентябрь звучит как приговор 0 2317

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
LETA
Изображение к статье: люди под зонтами

В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие три недели количество осадков будет выше нормы, а температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю.

Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах.

В последние три дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди, в субботу днем и в ночь на воскресенье страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в субботу - порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +12...+17 градусов, только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит +19...+24 градуса.

Первый день сентября будет облачным, с кратковременными дождями, местами возможны грозовые ливни. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Ночью и утром температура составит +12...+17 градусов, на солнце воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Во второй половине следующей недели станет прохладнее, и время от времени ожидаются дожди.

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#климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #сентябрь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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