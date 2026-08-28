Рижская государственная 1-я гимназия с огромным отрывом возглавила рейтинг школ Латвии по работе с талантливыми учениками. Она набрала 212,59 балла — более чем вдвое больше ближайшего конкурента. В рейтинг вошли 186 школ, а их результаты оценивали по успехам учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях.

И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ Фонда Атиса Кронвалдса «Большая сова» (Lielā Pūce), в котором оцениваются достижения учащихся на олимпиадах, конференциях научно-исследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присвоенных в рейтинге баллов безусловным лидером является Рижская государственная 1-я гимназия.

В этом году в рейтинг включены 32 государственные гимназии, 71 большая школа и 83 малые школы.

В первую пятерку в группе государственных гимназий вошли Рижская государственная 1-я гимназия (212,59 балла), Рижская Агенскалнская государственная гимназия (104,53), Рижская государственная немецкая гимназия (97,18), Рижская государственная 2-я гимназия (68,27) и Елгавская государственная гимназия (46,4).

В группе больших школ первое место занимает Рижский французский лицей (49,58), который находился в верхней части рейтинга и в предыдущие годы. За ним следуют Рижская 64-я средняя школа (39), Рижская центральная гуманитарная средняя школа (35,21), Рижская 40-я средняя школа (31,31) и Юрмальская Пумпурская средняя школа (20,97).

В группе малых школ первое место сохранила Инженерная средняя школа Рижского технического университета (RTU) — 87,54 балла. На втором месте находится Сигулдская 1-я основная школа (20,9), на третьем — частная средняя школа Patnis (16,37). В пятерку лучших также вошли Пилсрундальская средняя школа (12) и Агенскалнская начальная школа (12).

Самый значительный подъем в этой группе показала Сигулдская 1-я основная школа, которая с 19-го места в прошлом году поднялась на второе. Улучшила свою позицию и частная средняя школа Patnis — с 15-го места до третьего. В свою очередь, Пилсрундальская средняя школа поднялась с 29-го места на четвертое.

Представители фонда отмечают, что достижения этих школ отражались в рейтингах и в предыдущие годы — они стабильно находились в группе лидеров.

В то же время между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно значительная разница в количестве баллов. В группе государственных гимназий у Рижской государственной 1-й гимназии — 212,59 балла, тогда как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии — 104,53 балла, а у занявшей пятое место Елгавской государственной гимназии — 46,4 балла.

Также в группе малых школ Инженерная средняя школа RTU с 87,54 балла значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую 1-ю основную школу, получившую 20,29 балла.

В группе больших школ разница более умеренная — у Рижского французского лицея 49,58 балла, а у находящейся на втором месте Рижской 64-й средней школы — 39 баллов.

Вручение «Большой совы» в этом году запланировано совместно с чествованием лучших учителей, которые внесли существенный вклад в развитие талантливых учеников.

Рейтинг показал не только устойчивое лидерство рижских школ, но и огромный разрыв между сильнейшими учебными заведениями и остальными участниками. Особенно заметно преимущество Рижской государственной 1-й гимназии и Инженерной средней школы RTU. В этом году вместе с обладателями «Большой совы» отметят и педагогов, внесших значительный вклад в развитие талантливых школьников.