В пятницу, 28 августа, в Латвии осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +20…+24 градусов, прогнозируют синоптики.

В районах, где утром небо затянуто облаками, постепенно прояснится и выглянет солнце. В остальных частях страны в течение дня облачность, наоборот, увеличится и временами будет закрывать солнце.

Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале — слабый до умеренного.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. При слабом южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +23 градусов.

Погоду определяет антициклон, однако с запада приближается область пониженного давления. Атмосферное давление составит 1025–1028 гектопаскалей на уровне моря.