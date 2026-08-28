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Последняя пятница лета в Латвии будет сухой и теплой 0 163

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
LETA
Изображение к статье: купающиеся люди

В пятницу, 28 августа, в Латвии осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +20…+24 градусов, прогнозируют синоптики.

В районах, где утром небо затянуто облаками, постепенно прояснится и выглянет солнце. В остальных частях страны в течение дня облачность, наоборот, увеличится и временами будет закрывать солнце.

Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале — слабый до умеренного.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. При слабом южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +23 градусов.

Погоду определяет антициклон, однако с запада приближается область пониженного давления. Атмосферное давление составит 1025–1028 гектопаскалей на уровне моря.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #давление
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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