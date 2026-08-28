В ночь на субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +11…+16 градусов, а на востоке страны местами — до +9 градусов.

Днем облачность увеличится. Во второй половине дня и вечером, начиная с западных районов Латвии, во многих местах пройдут дожди. Южный и юго-восточный ветер усилится, порывы будут достигать 10–15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +20…+24 градусов, в части Курземе будет прохладнее — около +18…+19 градусов.

В Риге в субботу также станет облачнее, вечером возможен дождь. В середине дня порывы южного и юго-восточного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура опустится примерно до +14 градусов, днем воздух прогреется до +22…+23 градусов.