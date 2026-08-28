Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Последняя суббота лета. Что напророчили синоптики? 0 486

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветер с моря дул

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +11…+16 градусов, а на востоке страны местами — до +9 градусов.

Днем облачность увеличится. Во второй половине дня и вечером, начиная с западных районов Латвии, во многих местах пройдут дожди. Южный и юго-восточный ветер усилится, порывы будут достигать 10–15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +20…+24 градусов, в части Курземе будет прохладнее — около +18…+19 градусов.

В Риге в субботу также станет облачнее, вечером возможен дождь. В середине дня порывы южного и юго-восточного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура опустится примерно до +14 градусов, днем воздух прогреется до +22…+23 градусов.

×
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima.
Изображение к статье: военный с биноклем
Изображение к статье: Запрет на купание
Изображение к статье: люди под зонтами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Суп-пюре из шпината
Еда и рецепты
Изображение к статье: Лук
Дом и сад
Изображение к статье: Плащеносная акула
В мире животных
Изображение к статье: Алексей Арестович
В мире
Изображение к статье: Сергей Лавров
В мире
Изображение к статье: Женщина бросила камень в Lamborghini и повредила дорогостоящий автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Суп-пюре из шпината
Еда и рецепты
Изображение к статье: Лук
Дом и сад
Изображение к статье: Плащеносная акула
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео