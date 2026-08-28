В преддверии нового учебного года детей на улицах городов станет заметно больше — в том числе на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает водителей быть особенно внимательными.

В окрестностях Риги также ожидается более интенсивное движение. Многие жители могут воспользоваться последними летними выходными для поездок за город или отправиться за покупками, чтобы приобрести все необходимое к началу учебного года.

Одновременно на сети государственных автодорог продолжаются различные строительные и ремонтные работы — сейчас они ведутся на 45 участках. Сразу несколько ремонтируемых отрезков находятся на Лиепайском шоссе (A9), Даугавпилсском шоссе (A6) и дороге Тинужи — Кокнесе (P80).

LVC призывает соблюдать временную организацию движения в местах проведения работ, следить за сигналами временных светофоров и выполнять указания регулировщиков. Несоблюдение ограничений может привести к заторам и осложнить движение.

Где придется задержаться дольше всего

На Даугавпилсском шоссе (A6) от Госпори до Ницгале установлен один временный светофор, скорость ограничена до 30, 50 и 70 км/ч. На преодоление ремонтируемого участка потребуется около 40 минут.

От Калнишки до Любасте действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, а расчетное время проезда составляет около 20 минут.

На транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и далее по A14 до Свенте установлен временный светофор, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. Проезд может занять около получаса.

На Лиепайском шоссе (A9) в окрестностях Риги, от Бривкални до Кливес, действует ограничение скорости 70 км/ч и организованы два светофорных участка. На проезд потребуется примерно 15 минут.

От Лиелупе до перекрестка с дорогой Елгава — Тукумс (P98) скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, движение регулируют два временных светофора. Расчетное время проезда — 16 минут.

От Блидене до кладбища Пурвакрогс действуют ограничения 50 и 70 км/ч, имеется один светофорный участок и локальные сужения проезжей части. На дорогу потребуется около 20 минут.

Ограничения на региональных дорогах

На дороге Валдгале — Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде установлено до пяти временных светофоров. Скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, а проезд ремонтируемого участка может занять примерно час.

На дороге Тинужи — Кокнесе (P80) от карьера Кранциемс до Avārijas brigādes parks установлен один временный светофор, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. Расчетное время проезда составляет 45 минут. От перекрестка в Крапе до Кокнесе действует ограничение 70 км/ч, а дорога через ремонтируемый участок займет около 25 минут.

На дороге Гулбене — Балви — Виляка — граница России (Виентули) (P35) от Литене до Балви работают четыре временных светофора. Скорость ограничена до 50 км/ч, время проезда — около 40 минут.

На дороге Илмая — Приекуле — граница Литвы (Плудони) (P114) от Приекуле до литовской границы оборудованы семь светофорных участков. Ограничение скорости составляет 50 км/ч, расчетное время проезда — 45 минут.

На дороге Бауска — Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле установлен один временный светофор, скорость ограничена до 30–60 км/ч. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения. На его преодоление потребуется около 30 минут.

На дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) от Инькенкалнса до Мадоны организованы два светофорных участка, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Расчетное время проезда ремонтируемого отрезка — 20 минут.

На дороге Рижская ГЭС — Яунелгава (P85) от Даугмале до Томе движение регулируется одним временным светофором, скорость ограничена до 50 км/ч. Проезд займет около 20 минут.

Водителям рекомендуют учитывать ремонтные работы при планировании маршрута и закладывать дополнительное время на дорогу.