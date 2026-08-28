В настоящее время для Латвии нет прямой военной угрозы, у латвийских границ не наблюдается усиленного присутствия вооруженных сил стран-агрессоров, однако Национальные вооруженные силы (НВС) готовы к возможным гибридным провокациям со стороны России, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс.

"Наше усиленное присутствие на востоке Латвии позволит быстрее реагировать и на другие возможные провокации государств-агрессоров. Во время учений "Намейс 2026" поддержка Государственной пограничной охраны уменьшена не будет", - подчеркнул Пуданс.

Президент Эдгар Ринкевич заявил, что уровень и оценка военной угрозы не изменились, и риск угрозы российского вторжения в настоящее время низок, однако по-прежнему возможны саботаж, кибератаки и гибридные операции. Латвия и другие страны НАТО и Европейского союза сталкиваются с ними регулярно, и органы внутренних дел, НВС, а также союзники по НАТО принимают меры для их предотвращения.

Директор Центра геополитических исследований в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" выразил мнение, что с точки зрения Латвии визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву не был рутинным.

"Ясно, что директору ЦРУ не нужно было лететь столь открыто. Он мог лететь менее заметно, на меньшем самолете, как летали в Россию Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. США явно хотели, чтобы было видно, что директор ЦРУ прибывает в Москву через Ригу, так что здесь, очевидно, есть какая-то связь. [...] Если шла речь о странах Балтии, это значит, что в распоряжении ЦРУ есть достоверная информация о возможном нападении России на страны Балтии или о каких-то меньших провокациях", - цитирует его слова портал lsm.lv.

По мнению директора, предупреждение до России дошло, однако "Россия - не совсем обычная страна, нужно учитывать, что противника никогда нельзя недооценивать, и она может быть агрессивной и тогда, когда слаба".

По мнению директора Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации, если неофициальная информация о высказанном в Москве предупреждении правдива, то она скорее относилась не к возможному полномасштабному вторжению в Балтию, а к эскалации гибридной деятельности России - саботажу, провокациям, кибератакам и инцидентам с дронами. Такие угрозы не являются чем-то новым, и Латвии необходимо продолжать к ним готовиться.