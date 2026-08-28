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С индийца, спровоцировавшего тяжелую аварию в Латвии, пытаются взыскать 150 тысяч евро 0 512

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария

ИИ

Земгальский районный суд в Добеле в пятницу отклонил ходатайство представителя пострадавшей о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы по делу о тяжелой аварии на Апшупском перекрестке, сообщает LETA.

Следующее заседание суда назначено на 21 сентября в 10:00.

Ранее пострадавшие потребовали взыскать с обвиняемого компенсацию в размере 150 000 евро.

Кроме того, суд постановил провести техническую экспертизу водительского удостоверения обвиняемого, якобы выданного в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно информации судебного календаря, обвиняемым по делу является Джатиндер Сингх.

Напомним, гражданин Индии обвиняется в том, что в феврале спровоцировал серьезную аварию с участием автобуса на Апшупском перекрестке. Мужчина полностью признает свою вину в нарушении правил дорожного движения и произошедшем ДТП, однако отрицает, что управлял транспортным средством без водительских прав. Ему также предъявлено обвинение в использовании поддельного документа.

По данным прокуратуры, гражданин Индии 1990 года рождения в темное время суток управлял грузовым автомобилем Volvo FH с полуприцепом по обледеневшей дороге в Яунберзской волости Добельского края. И тягач, и полуприцеп имели литовские регистрационные номера.

Следствие установило, что водитель проигнорировал предупреждение о приближении к знаку «Движение без остановки запрещено», не снизил скорость и не остановился перед перекрестком, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего движения. Грузовик продолжил ехать со скоростью около 50 километров в час.

Выехав на перекресток, фура столкнулась с рейсовым автобусом, направлявшимся в Лиепаю.

В результате аварии одна пассажирка автобуса получила травмы средней тяжести, еще одна пассажирка и водитель автобуса — тяжелые травмы. Водителю автобуса из-за полученных повреждений пришлось ампутировать обе голени.

По версии обвинения, мужчина при неустановленных обстоятельствах приобрел у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение образца Объединенных Арабских Эмиратов.

После ДТП во время проверки документов он предъявил это удостоверение сотруднику Государственной полиции как настоящее, тем самым сознательно использовав поддельный документ, подтверждающий право на управление транспортным средством.

В части обвинения, касающейся обстоятельств самой аварии, мужчина полностью признает свою вину. При этом он не согласен с утверждением обвинения о том, что у него не было права управлять транспортным средством.

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#ДТП #компенсация #судебный процесс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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