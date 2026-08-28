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В Золитуде откроют Сад памяти жертв трагедии 2013 года 0 18

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima.
ФОТО: LETA

В понедельник, 31 августа, в Золитуде откроют Сад памяти, посвященный жертвам обрушения супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года. В результате одной из крупнейших трагедий в современной истории Латвии погибли 54 человека, десятки получили тяжелые травмы. На создание мемориального пространства из бюджета Рижского самоуправления выделили около двух миллионов евро.

В понедельник, 31 августа, в 18:30 по адресу ул. Приедайнес, 20А в Золитуде состоится открытие Сада памяти, посвященного трагическим событиям 21 ноября 2013 года, сообщили в Рижской думе.

В церемонии примут участие представители столичного самоуправления, а также сотрудники экстренных служб, которые в день трагедии одними из первых прибыли на помощь пострадавшим.

На открытие приглашены и представители общества «21.11», принимавшие участие в разработке идеи Сада памяти и ее реализации.

Трагедия, унесшая 54 жизни

21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima. В результате трагедии погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.

Строительные эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки при расчете нагрузок на конструкции крыши, в результате чего произошло ее обрушение.

Место для памяти и тишины

Сад памяти занимает территорию площадью 0,8 гектара. В основе проекта — создание пространства, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут проводить памятные мероприятия, приходить почтить близких или просто оставаться в тишине.

Первоначально на реализацию проекта из бюджета Рижского самоуправления было предусмотрено почти два миллиона евро. Позднее дополнительно выделили еще 11 131 евро.

Спустя почти 13 лет после трагедии в Золитуде появится постоянное мемориальное пространство, призванное сохранить память о 54 погибших и стать местом, куда их родные, близкие и жители Риги смогут приходить, чтобы почтить их память.

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#трагедия #память #реконструкция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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