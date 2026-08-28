Согласно исследованию, проведенному одним из банков, работающих в странах Балтии, в Латвии 25% респондентов заявили, что их финансовое положение за последние три месяца ухудшилось, в Литве – 19%, а в Эстонии - 33%.

В сравнении стран Балтии Литва выделилась наиболее стабильной оценкой.

Там 62% респондентов заявили, что их финансовое положение за три месяца не изменилось, 20% видят улучшение. В Латвии об отсутствии изменений сообщили 60%, об улучшении – 16%.

Опрос был проведен в июле исследовательской фирмой Norstat. В каждой из стран Балтии было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.