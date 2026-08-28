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Все больше людей в Латвии ощущают ухудшение своего финансового положения – исследование 0 283

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где взять деньги?

Согласно исследованию, проведенному одним из банков, работающих в странах Балтии, в Латвии 25% респондентов заявили, что их финансовое положение за последние три месяца ухудшилось, в Литве – 19%, а в Эстонии - 33%.

В сравнении стран Балтии Литва выделилась наиболее стабильной оценкой.

Там 62% респондентов заявили, что их финансовое положение за три месяца не изменилось, 20% видят улучшение. В Латвии об отсутствии изменений сообщили 60%, об улучшении – 16%.

Опрос был проведен в июле исследовательской фирмой Norstat. В каждой из стран Балтии было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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#Эстония #Литва #финансы #Латвия #экономика #опрос
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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