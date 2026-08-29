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Будет ли дождь? Латвийские синоптики уточнили прогноз погоды на субботу 0 232

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь

В субботу Латвию с запада пересечет зона осадков, поэтому небо постепенно станет пасмурным и местами ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня погода сохранится спокойной, но с середины дня ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в западных и центральных районах, где местами возможна и гроза.

Ветер продолжит дуть от слабого до умеренного с юго-востока и юга, на побережье и в центральных районах он будет порывистым. Температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге днем будет переменная облачность, во второй половине дня небо станет пасмурным, а вечером ожидается дождь. Сохранится юго-восточный, южный ветер, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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