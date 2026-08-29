В субботу Латвию с запада пересечет зона осадков, поэтому небо постепенно станет пасмурным и местами ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня погода сохранится спокойной, но с середины дня ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в западных и центральных районах, где местами возможна и гроза.

Ветер продолжит дуть от слабого до умеренного с юго-востока и юга, на побережье и в центральных районах он будет порывистым. Температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге днем будет переменная облачность, во второй половине дня небо станет пасмурным, а вечером ожидается дождь. Сохранится юго-восточный, южный ветер, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.