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Будет тепло, но есть нюанс: синоптики рассказали о погоде в Латвии в воскресенье 0 79

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Август

В воскресенье в Латвии ожидается умеренно теплая и переменно облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо преимущественно затянет облаками, во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха составит от +13 до +17 градусов.

В Риге ночью также будет облачно, временами ожидается дождь. При слабом южном ветре температура опустится до +14…+16 градусов.

Днем облаков по-прежнему будет достаточно, местами пройдет кратковременный дождь, однако в отдельных районах небо прояснится.

Воздух прогреется до +18…+23 градусов, будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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