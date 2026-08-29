В воскресенье в Латвии ожидается умеренно теплая и переменно облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо преимущественно затянет облаками, во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха составит от +13 до +17 градусов.

В Риге ночью также будет облачно, временами ожидается дождь. При слабом южном ветре температура опустится до +14…+16 градусов.

Днем облаков по-прежнему будет достаточно, местами пройдет кратковременный дождь, однако в отдельных районах небо прояснится.

Воздух прогреется до +18…+23 градусов, будет дуть слабый или умеренный южный ветер.