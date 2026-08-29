В пятницу в Латвии зарегистрировали 143 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб, еще 15 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Около 17:30 полиция получила информацию о ДТП в Риге неподалеку от путепровода на улице Деглава. В аварию попали два велосипедиста и автобус общественного транспорта. Один из велосипедистов погиб на месте происшествия.

Полиция начала уголовный процесс, чтобы установить обстоятельства случившегося.

За минувшие сутки девять человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, трое — в Видземе, по одному — в Земгале, Курземе и Латгале. Среди пострадавших пять велосипедистов, два водителя электросамокатов и один пешеход.

Еще одна серьезная авария произошла вечером в Малпилсской волости Сигулдского края. Там разбился легковой автомобиль. Спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование, чтобы извлечь из машины человека. Пострадавшего передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Кроме того, вскоре после 16:00 пожарные получили вызов на улицу Даугавгривас в Риге, где загорелся моторный отсек автобуса. До прибытия спасателей из автобуса самостоятельно эвакуировались 40 человек.