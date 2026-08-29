В годину плановой экономики состояние организма трудящихся было не совсем их собственностью – а элементом народного хозяйства. Заводские и учрежденческие поликлиники внимательно следили за уровнем заболеваемости, в случае необходимости направляя персонал на санаторное лечение.

О спасении заболевающих

Ну а сейчас – давно ли работодатель проводил среди вас диспансеризацию? И где те ведомственные пансионаты и санатории…

А ведь в нормативах Евросоюза есть общие и специальные требования к обследованию здоровья работников, которые закреплены в Рамочной директиве по охране труда и профильных отраслевых актах. ЕС устанавливает минимальные стандарты – а конкретные правила и периодичность осмотров государства-члены прописывают в своем национальном законодательстве.

Так, в Латвии действуют Правила Кабинета Министров N 219 – «Порядок проведения обязательной проверки здоровья». Ответственной структурой в них определен – Центр профессиональной и радиационной медицины при Клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша.

Максимальное количество проверок, которыми может осчастливить государство, составляет одну в год. Но и та осуществляется в случае, если, например, уровень шума превосходит 85 децибел. Кстати, получить таковой в обыденных обстоятельствах вполне реально – данное акустическое загрязнение появляется при работе газонокосилки или даже в салоне автомобиля при плотном потоке движения. Так что многочисленные водители грузовиков или рабочие обслуживающих домохозяйства компаний – в группе риска.

Несколько сложнее обстоит дело с экспозицией химических веществ, чей показатель должен быть выше 1, чтобы работник раз в год направлялся на обследование. Или же наличие канцерогенных частиц…

До 2000 заболевших от труда в год

При этом, что характерно, в Латвии официальная статистика по инвалидности не выделяет «вредные условия труда» в отдельную категорию учета. Комиссия врачей (VDEĀVK) оценивает общую потерю трудоспособности – независимо от того, вызвана она производством или общим заболеванием.

Тем не менее, по подсчетам экспертов, ежегодно в Латвии регистрируется от 1,5 до 2 тысяч новых случаев профзаболеваний, выявленных из-за вредных условий на производстве.

Государственное агентство социального страхования выплачивает специальные возмещения за потерю трудоспособности из-за несчастных случаев на работе или профзаболеваний тысячам жителей – однако статус инвалидности присваивается только при значительной потере здоровья.

Каждое шестое предприятие манкировало правилами

Нарушения, выявленные в 17 процентах случаев – это только официальный отчет по «проверке проверок», которые вела Государственная инспекция труда. Там считают, между прочим, что ситуация в деле здоровья трудящихся выправляется – скажем, если в 2006 году обязательное обследование проводилось для 68,7% занятых, то в 2022 году – для 86,1%. Но это только по опросам самих работников, к тому же еще берется в расчет наличие обследования раз в 3 года!

Пожалуй, излишне напоминать, что в нашей агрессивной внешней среде рискованные диагнозы могут появляться в течение считанных месяцев.

Характерно, что, по официальному документу, «пятая часть (20%) занятых признает, что, даже если у них были бы жалобы на здоровье, они бы о них не сообщили, опасаясь, что это могло бы повлиять на возможности продолжать работу». «Соответственно, если лицо не открывает свои жалобы врачу и… недоступна информация о здоровье лица, не всегда происходит полноценная оценка состояния здоровья».

Можно сделать вывод о своеобразной социальной дрессировке людей в условиях дикого рынка: призрак бедности для них страшней, чем утеря собственного здоровья. Хотя, без последнего им также не светит продолжение труда.

В частном секторе проверку прошли 82,7%, а в госсекторе 92,3% занятых, в то время как в микропредприятиях (1-10 работников) – только 73,8%, в то время как в крупных компаниях – 96,7%.

Электронный режим и выездные проверки

Контрольные инстанции определили пути возможного повышения эффективности проверок здоровья: для них врачи-эксперты будут выезжать на предприятия (что актуально особенно для провинции), а также переводить учет здоровья персонала в компьютерную форму. Особо актуальным признано выделение здоровья для лиц в возрасте 50 лет и старше. И то сказать: в Латвии в последнее время актуализировали так называемую «серебряную экономику, названную так по седым волосам занятым в ней.

В числе лиц, к которым будет привлекаться особое внимание врачей, окажутся, к примеру, работающие на высоте. Действительно, случаи падения строителей – со смертельным исходом – остаются в ЛР печальной закономерностью. А вот плановые проверки людей, работающих на компьютерах, собираются сократить до одного раза в пять лет…

Только в ведении врача

Все данные, полученные при обследованиях на рабочем месте, должны поступать в электронную систему. Если у человека что-то обнаружат – то обязан подключиться семейный врач. Но тут вот еще какая интрига в связи с профзаболеваниями выясняется:

«В соответствии с частью седьмой статьи 4-й Закона о правах пациентов врач имеет право ограничить доступ пациента к конкретному медицинскому документу в системе э-здоровья – если в распоряжении врача имеются сведения или факты, свидетельствующие о том, что получение соответствующей информации может существенно угрожать жизни или здоровью пациента или других лиц».

Врачебная тайна, конечно – это святое. Но – чтобы утаивать нечто от самого заболевшего?

А как в Германии

Здесь следует отметить, что на сегодня система электронного здоровья является доступной только для медиков. В перспективе же ее предполагают сделать доступной и для работодателей. И не станет ли это инструментом дискриминации потенциальных наемных тружеников? В стране, тем временем, декларируется широкая трудовая дорога для лиц с особыми надобностями…

А вот в самой развитой экономике Евросоюза – Германии – приняты не только обязательные проверки. Имеются также предложения со стороны работодателя при умеренных рисках – например, при регулярной работе за компьютером. При этом – работодатель не получает медицинских данных сотрудника. Врач выдает нанимателю только официальное заключение о том, подходит ли кандидат/работник по здоровью к данной должности, без раскрытия диагнозов.

К тому же, любой сотрудник имеет законное право запросить консультацию и осмотр у корпоративного врача, если считает, что его здоровье страдает из-за условий труда.

Опасная работа

В обществе распространен стереотип о шикарной жизни народных избранников – и тем не менее, даже в Сейме в годину большого финансового кризиса был ликвидирован медпункт с 1 ставкой фельдшера.

А вот уже в период полномочий XIII Сейма скончалось четыре депутата – опять же, время было крайне токсичным во всех отношениях, сначала ковид, потом война со всей сопутствующей истерией, да еще недообследованность…