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Экспертиз стало меньше, расходы выросли: на что в Латвии потратили 2,48 млн евро 0 142

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспертиза

ИИ

Всего в 2025 году Государственное бюро судебных экспертиз провело 864 экспертизы — на 101, или примерно на 10%, меньше, чем годом ранее.

Средний срок проведения одной экспертизы при этом не изменился и составил 29 дней.

Несмотря на сокращение общего объема работы, расходы бюро выросли. В 2025 году на проведение судебных экспертиз было потрачено 2,48 млн евро — на 238 640 евро, или 10,7%, больше, чем в 2024 году.

Расходы на оплату труда увеличились на 28 279 евро, или 1,7%, а затраты на товары и услуги — сразу на 160 879 евро, или 29,2%.

Рост расходов связан в том числе с работой VTEB в новом лабораторном здании, созданном для обеспечения деятельности единого учреждения судебной экспертизы.

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#финансы #Латвия #бюджет #расходы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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