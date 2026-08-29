Министерство образования и науки Латвии (IZM) отвергает подозрения в особом отношении к Федерации бриджа Латвии, которой было выделено более 147 тысяч евро государственного финансирования. Федерацию возглавляет однопартиец министра образования Илзе Индриксоне по Национальному объединению Имант Парадниекс.

Этим летом министерство распределило между организаторами международных спортивных мероприятий дополнительно выделенные правительством 225 тысяч евро. Львиная доля этой суммы — 147 367 евро, или более 65% всех средств, — досталась Федерации бриджа. При этом два чемпионата, на проведение которых выделены деньги, завершились еще до объявления конкурса.

Объяснений от министерства потребовал премьер-министр Андрис Кулбергс.

Министерство: никаких специальных условий не было

В распространенном в субботу заявлении IZM утверждает, что премьер необоснованно создает у общества впечатление, будто деньги Федерации бриджа были выделены без четких критериев, вне конкурса или в результате индивидуального политического решения.

«Факты можно проверить по документам», — заявляет министерство, отмечая, что Государственной канцелярии уже была предоставлена вся запрошенная информация о проведении конкурса, его критериях и распределении средств.

В IZM также подчеркивают, что проведение чемпионатов по бриджу в Латвии не стало неожиданностью для государства.

Еще 4 июля 2025 года Национальный совет по спорту под председательством тогдашнего премьер-министра Эвики Силини рассмотрел заявку Федерации бриджа и, как трактует это министерство, согласовал проведение соревнований.

При этом IZM признает, что тогда государственное финансирование федерации гарантировано не было. Однако в 2026 году она могла претендовать на софинансирование наравне с другими признанными спортивными федерациями.

«Именно это впоследствии и произошло», — заявляет министерство.

Почему у премьера возникли вопросы

Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс потребовал от Министерства образования и науки незамедлительно представить документы о распределении 225 тысяч евро и юридически обосновать выделение 147 366 евро Федерации бриджа.

Причина — даты проведения конкурса и самих соревнований.

57-й чемпионат Европы по бриджу среди национальных команд и 30-й молодежный чемпионат Европы RTU по бриджу завершились 15 июля. Однако конкурс на получение государственного финансирования был объявлен только 22 июля — спустя неделю.

По словам премьера, ни правительство, ни он лично отдельно не принимали решения о выделении денег Федерации бриджа.

Поэтому глава правительства хочет выяснить, на каком юридическом основании государственное финансирование было предоставлено на мероприятия, которые к моменту объявления конкурса уже завершились.

При этом Кулбергс пока не утверждает, что выделение денег Федерации бриджа было незаконным. Однако, по его словам, имеющаяся информация вызывает достаточно серьезные вопросы, чтобы провести незамедлительную проверку.