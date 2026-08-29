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Кибератака на CSDD: армия и полиция могут сменить номера на секретных авотомобилях 1 124

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секретные автомобили

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) рассматривают необходимость замены номерных знаков на своих автомобилях после кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) и возможной утечки связанной с ними информации, сообщили агентству в НВС.

Окончательное решение о замене номеров, в том числе о финансировании этой процедуры, будет принято после завершения оценки рисков. При этом будут учитываться рекомендации латвийских служб безопасности.

В НВС не уточняют, на автомобилях каких именно подразделений могут быть заменены номерные знаки.

Ранее сообщалось, что в связи с масштабной утечкой данных CSDD латвийские учреждения, занимающиеся оперативной деятельностью, также оценят необходимость смены номеров на своих автомобилях. Не исключены и другие меры безопасности, подробности которых не разглашаются.

Часть автомобилей этих ведомств имеет специальную окраску и опознавательные знаки, однако используются и немаркированные машины, в том числе для проведения тайных расследований и мероприятий, связанных с обеспечением государственной безопасности.

Крупнейшим учреждением, осуществляющим оперативную деятельность, является Государственная полиция. Там подтвердили LETA, что направили запрос в CSDD, чтобы определить риски, связанные с утечкой данных о зарегистрированных на полицию транспортных средствах.

После получения этой информации полиция решит, необходимо ли менять номера на отдельных служебных автомобилях.

Напомним, в результате кибератаки на CSDD в начале августа злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек, а также сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. Утечка затронула данные о платежах, совершавшихся в адрес дирекции в течение последних 18 лет.

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#полиция #Латвия #безопасность #автомобили #CSDD #НВС
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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