"Умерла свекровь, муж подал заявление о принятии наследства как единственный наследник. Свекровь была женщина состоятельная (недвижимость, вклады в банках и т. д.).

Проблема в том, что ее сын (он же мой муж) увлекается алкоголем и, что еще хуже, азартными играми; боюсь, что он может спустить все, оставленное матерью, на свои порочные увлечения, а нам с дочкой ничего не достанется. Есть ли у меня как у жены какие-то законные механизмы не допустить этого? Читательница bb.lv".

Отвечает присяжный нотариус Рижского окружного суда Санта ТЕРЕХИНА:

– Если муж является единственным наследником умершей матери, то именно он как единственный наследник идет к нотариусу и подает заявление о принятии наследства, после чего по его заявлению нотариус открывает наследственное дело. В течение определенного времени этот человек вступит в права наследования, и полученное имущество будет являться его отдельной собственностью, а не совместной собственностью супругов.

Соответственно, жена не может просто потребовать, чтобы наследство от покойной свекрови было передано ей, а не прямому наследнику – ее мужу.

Однако бывают ситуации, когда единственный наследник ведет асоциальный образ жизни. Иногда люди, злоупотребляющие алкоголем или одурманивающими веществами, могут пропустить все сроки или вообще проигнорировать возможности получить наследство. В таких случаях, если у наследника есть дети, то права наследования могут быть переданы им; чтобы это произошло, требуется заявление либо от них самих (если дети совершеннолетние), либо от законных представителей детей плюс решение сиротского суда.

Иными словами, читательнице имеет смысл как можно скорее, не дожидаясь, пока муж вступит в права наследования, посетить нотариуса, ведущего данное наследственное дело, изложить ситуацию и узнать, какие в конкретном случае имеются возможности защитить права семьи и детей – с учетом, что супруг страдает весьма серьезными видами зависимости.