На покрытие расходов по содержанию «Дома Москвы» в Риге государственному предприятию Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) планируется выделить 83 554 евро. Это следует из подготовленного Министерством финансов проекта распоряжения правительства.

Средства предназначены для компенсации расходов VNĪ за период с 30 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Как сообщает Министерство финансов, до сих пор VNĪ организовало уже восемь аукционов по продаже здания на улице Марияс, 7. Стартовую цену объекта снизили до 3,57 млн евро. Для потенциальных инвесторов также проводились осмотры здания, однако найти покупателя так и не удалось.

В VNĪ изначально предполагали, что продажа недвижимости может растянуться на несколько лет. На ситуацию влияют состояние рынка, специфика самого объекта и интерес потенциальных инвесторов.

В Министерстве финансов отмечают, что продажу осложняют в том числе история использования здания и связанная с ним известность, а также неопределенность относительно его дальнейшего назначения, возможностей развития и потенциальных юридических ограничений.

Пока здание не продано и не передано новому владельцу, VNĪ обязано обеспечивать его содержание и поддерживать объект в надлежащем техническом и безопасном состоянии. Расходы включают коммунальные услуги, охрану, страхование и другие затраты на управление недвижимостью.

VNĪ рассматривало возможность оплачивать содержание здания из других источников, однако доходы от его использования практически отсутствуют. Объект не передан в пользование третьим лицам, за исключением двух операторов связи, которые арендуют часть крыши для размещения антенн мобильной связи и оборудования.

Напомним, 11 января 2024 года Сейм принял закон, предусматривающий переход «Дома Москвы» в собственность латвийского государства. В качестве цели этого решения называлось предотвращение угроз государственной и национальной безопасности.

Общая площадь пятиэтажного здания, включая подземный этаж, составляет 4482,4 квадратного метра.

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