Латвия по-прежнему специализируется на экспорте более простых товаров, чем соседние страны Евросоюза. Между тем именно производство и экспорт более сложной продукции является одним из ключевых условий экономического роста и повышения зарплат, пишет экономист Банка Латвии Олег Краснопёров на портале Makroekonomika.lv.

По его словам, экономическое развитие — это не просто производство большего количества тех же товаров. Стране необходимо постепенно переходить от продукции с низкой добавленной стоимостью к более сложной и дорогой. Именно такая структурная трансформация меняет экономику и позволяет повышать производительность труда и доходы населения.

Сегодня наиболее сложная продукция сосредоточена прежде всего в электронике, химической и фармацевтической промышленности, машиностроении и производстве транспортных средств.

Для развития этих отраслей необходимы современные технологии, квалифицированные специалисты, инвестиции и эффективные институты. Страны, специализирующиеся на такой продукции, — например Германия, Швейцария и Япония, — как правило, отличаются высокой производительностью труда и высокими зарплатами.

Не менее важен экспорт услуг — от образования, здравоохранения и транспорта до маркетинга, искусственного интеллекта и программного обеспечения в сфере кибербезопасности. Без развития современных услуг, отмечает экономист, невозможно усложнение и самой промышленности.

На другом конце шкалы находятся сырье, сельскохозяйственная и пищевая продукция, деревообработка и текстиль. Именно в этих категориях чаще всего встречаются наиболее простые товары.

Страны, экономика которых в значительной степени ориентирована на такую продукцию, обычно характеризуются более низкими производительностью и зарплатами.

Экономист подчеркивает: Латвии не следует закрывать пищевые предприятия или деревообрабатывающую промышленность только потому, что в среднем их продукция имеет относительно низкую добавленную стоимость. Задача состоит в другом — научиться производить из сельскохозяйственного сырья и древесины более дорогую и технологически сложную продукцию, востребованную на мировом рынке.

Развитая сельскохозяйственная отрасль также не мешает развитию электроники, химической промышленности или машиностроения. Например, США являются крупнейшим в мире экспортером зерновых, а Норвегия — крупным экспортером рыбы, однако эта продукция составляет лишь небольшую часть общего экспорта этих стран.

Латвия уступает Литве и Эстонии

Для оценки конкурентоспособности Латвии Краснопёров предлагает сравнивать ее с восемью близкими странами ЕС — Литвой, Эстонией, Польшей, Чехией, Венгрией, Румынией, Словакией и Словенией.

Уровень доходов в этих странах составляет примерно 75–91% от среднего показателя ЕС. Латвия находится примерно на уровне 70%, поэтому показатели этих государств, по мнению экономиста, являются реалистичным ориентиром на ближайшие 10–20 лет.

В мировом рейтинге сложности товарного экспорта Латвия занимает 39-е место. Эстония находится на 28-м, Литва — на 30-м месте.

Причем среди рассматриваемой группы стран ЕС Латвия остается последней с 2012 года.

После вступления в Евросоюз Литва поднялась в этом рейтинге сразу на 16 позиций, Эстония — на шесть, тогда как Латвия опустилась на две позиции.