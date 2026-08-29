Государственное предприятие Latvijas pasts («Почта Латвии») повторно выставило на публичные электронные аукционы три объекта недвижимости — в Гулбене, Салдусе и Кейпене. Об этом свидетельствуют объявления, опубликованные в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В Гулбене на торги выставлен объект на улице Ригас, включающий восемь зданий общей площадью 1256 квадратных метров и земельный участок площадью 2167 квадратных метров. Стартовая цена составляет 162 000 евро, шаг аукциона — 1600 евро.

В Салдусе «Почта Латвии» продает недвижимость на улице Кулдигас. В состав объекта входят два здания общей площадью 566,9 квадратного метра, доля здания площадью 147,6 квадратного метра, а также земельный участок площадью 5047 квадратных метров. Начальная цена установлена на уровне 133 800 евро, шаг торгов — 1350 евро.

Самый дешевый объект находится в Кейпене. Недвижимость «Крустини» выставлена на торги со стартовой ценой всего 7000 евро и шагом аукциона в 100 евро. Объект включает доли в застройке и земельном участке.

Подать заявку на участие во всех трех аукционах можно до 15 сентября. Торги завершатся 25 сентября в 13:00.

В прошлом году оборот Latvijas pasts составил 82,706 млн евро, что на 11,8% меньше, чем в 2024 году. При этом предприятие завершило год с прибылью в размере 2,995 млн евро, тогда как годом ранее работало с убытками.

Latvijas pasts — полностью принадлежащее государству предприятие, обеспечивающее почтовые услуги на всей территории Латвии. Компания занимается внутренними и международными доставками, пересылкой посылок и корреспонденции, доставкой прессы, обслуживанием электронной коммерции и предоставляет логистические услуги. В компании работают около 1500 человек.