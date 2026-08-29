В субботу и воскресенье в Бауском, Ропажском и Марупском краях пройдут военные учения подразделений 1-й Рижской бригады Земессардзе. Военнослужащие и земессарги будут готовиться к масштабным учениям по всеобъемлющей государственной обороне Namejs 2026, сообщили агентству LETA в Земессардзе.

Учения пройдут в Вецумниекской волости Баусского края, Ропажской волости и Гаркалне, а также в Марупском крае — в окрестностях аэропорта «Рига», Бебербеки и Балтского креста.

Участники будут отрабатывать действия в различных условиях местности. Особое внимание уделят навыкам ведения боя в полевых условиях и выполнению тактических задач в лесистой местности.

Военнослужащие и земессарги будут тренировать как индивидуальные действия, так и взаимодействие внутри подразделений, включая передвижение по местности и быстрое реагирование на неожиданные угрозы.

Задания будут выполняться в боевой экипировке с использованием легкого стрелкового оружия.

На дорогах возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих.

Кроме того, жители могут заметить над районами проведения учений беспилотники. Их полеты согласованы и будут проводиться в соответствии с установленными требованиями. Дроны помогут контролировать ход тренировок. В Земессардзе подчеркивают, что эти мероприятия не представляют угрозы для жителей.

Масштабные учения по государственной обороне Namejs 2026 пройдут по всей Латвии со 2 сентября по 8 октября.