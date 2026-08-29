Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под Ригой появятся вооруженные военные и беспилотники: что происходит 0 396

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учения

В субботу и воскресенье в Бауском, Ропажском и Марупском краях пройдут военные учения подразделений 1-й Рижской бригады Земессардзе. Военнослужащие и земессарги будут готовиться к масштабным учениям по всеобъемлющей государственной обороне Namejs 2026, сообщили агентству LETA в Земессардзе.

Учения пройдут в Вецумниекской волости Баусского края, Ропажской волости и Гаркалне, а также в Марупском крае — в окрестностях аэропорта «Рига», Бебербеки и Балтского креста.

Участники будут отрабатывать действия в различных условиях местности. Особое внимание уделят навыкам ведения боя в полевых условиях и выполнению тактических задач в лесистой местности.

Военнослужащие и земессарги будут тренировать как индивидуальные действия, так и взаимодействие внутри подразделений, включая передвижение по местности и быстрое реагирование на неожиданные угрозы.

Задания будут выполняться в боевой экипировке с использованием легкого стрелкового оружия.

На дорогах возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих.

Кроме того, жители могут заметить над районами проведения учений беспилотники. Их полеты согласованы и будут проводиться в соответствии с установленными требованиями. Дроны помогут контролировать ход тренировок. В Земессардзе подчеркивают, что эти мероприятия не представляют угрозы для жителей.

Масштабные учения по государственной обороне Namejs 2026 пройдут по всей Латвии со 2 сентября по 8 октября.

×
#Земессардзе #Латвия #дроны #беспилотники
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Дождь
Изображение к статье: Цветок, шмель и дождь
Изображение к статье: Слизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Розы
Дом и сад
Изображение к статье: Музыка
Дом и сад
Изображение к статье: Куры
В мире животных
Изображение к статье: Яичница
Еда и рецепты
Изображение к статье: Огурцы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кишечник и антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Розы
Дом и сад
Изображение к статье: Музыка
Дом и сад
Изображение к статье: Куры
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео