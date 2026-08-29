По информации властей Непала, идентифицировать многих погибших визуально уже невозможно из-за состояния останков. Их дальнейшее хранение, как утверждается, создает риск распространения инфекций и возникновения эпидемии.
В связи с этим ответственные службы округа Читван приняли решение захоронить останки погибших.
Перед захоронением у каждого погибшего возьмут образцы ДНК и зарегистрируют полученные данные.
Чтобы при необходимости ускорить идентификацию пропавших граждан Латвии, их ближайших родственников первой степени — родителей и детей — призывают добровольно предоставить образцы ДНК Криминалистическому управлению Государственной полиции Латвии.
С 30 августа образцы можно будет сдать в нескольких местах по всей Латвии. Предварительно необходимо связаться с представителями Криминалистического управления полиции, подтвердить свою личность и договориться о времени и месте.
В Риге и Рижском регионе следует звонить по телефону 67208733, в Видземском регионе — 64201342, Курземском — 63404585, Земгальском — 29211621, Латгальском — 65403306.
При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
Катастрофа унесла сотни жизней
Природная катастрофа произошла 26 августа. Обрушение ледника вызвало мощный поток льда, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. Стихия привела к масштабным разрушениям в Непале и Китае.
По последним имеющимся данным, жертвами катастрофы стали не менее 630 человек, около 3000 числятся пропавшими без вести.
Недалеко от эпицентра бедствия находилась и большая группа туристов из Латвии.
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