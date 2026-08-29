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Суббота начнется спокойно, но затем погода преподнесет сюрприз 0 490

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветок, шмель и дождь
ФОТО: LETA

В субботу через Латвию с запада пройдет зона осадков. Небо постепенно затянется облаками, а во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром погода еще будет спокойной, однако начиная с полудня ожидаются кратковременные осадки. В основном они затронут западные и центральные районы страны, где местами возможны также грозы.

Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный и южный ветер. На побережье и в центральных районах страны он станет порывистым. Воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В Риге в первой половине дня ожидается переменная облачность, затем облаков станет больше, а вечером пройдет дождь. Будет дуть юго-восточный и южный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит +20…+22 градуса.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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